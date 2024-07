Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en un video que se hizo viral en minutos

Cristiano Ronaldopasa unos días de descanso en compañía de su pareja, Georgina Rodríguez, y sus hijos, mientras empieza una nueva temporada con el Al Nassr. El capitán y gran figura de la Selección de Portugal se ha vuelto tendencia en las últimas horas y todo por un video junto a la empresaria e influencer de origen argentino.

El corto clip que le da la vuelta al mundo fue publicado por la propia 'Gio' en su red social de Instagram y allí se observa tanto al 'Bicho' como a ésta realizando ejercicios en una sauna. Lo curioso del mismo son las posiciones que emplean tanto Cristiano Ronaldo como Georgina a la hora de hacer el entrenamiento.

El exfutbolista del Real Madrid aparece en la parte de atrás del video y la modelo hispano-argentina está de frente a la cámara. Por supuesto que los comentarios no faltaron en el post de la pareja de 'CR7' y muchos de tomaron un tinte 'candente'. Se leyeron apreciaciones como "qué acabo de ver, WTF", "Cristiano tiene los mejores balones de oro" o "no me quiero imaginar qué pasó después".

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez - Foto: AFP

Publicidad

Un video que no dura mucho, pero que se ha hecho viral en cuestión de minutos.

Aquí el video de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que se hizo viral: