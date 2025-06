¿Cuándo juega el Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025? Tendrá esperado debut

El Mundial de Clubes 2025 comenzará en Estados Unidos el sábado 14 de junio con el partido entre el equipo local Inter Miami y Al-Ahly de Egipto; sin embargo, la gran expectativa se la roba el Real Madrid de España, que viene de cerrar una temporada 2024-2025 sin títulos y dejando una pálida imagen.

Por ello, directivos del elenco blanco optaron por dar un sonoro timonazo para revertir la situación con la llegada del entrenador 'Xabi' Alonso, exjugador del cuadro 'madridista' y reciente campeón de la Bundesliga de Alemania como estratega del Bayer Leverkusen.

El timonel anterior, Carlo Ancelotti, se fue a dirigir la Selección Brasil y dejó el espacio para que el plantel, que este año no rindió con él, tome un nuevo aire, pues la base de la nómina se mantuvo con figuras de la talla del francés Kylian Mbappé y del brasileño Vinícius Jr.

Por ello, la fe de los seguidores del Real parece estar renovada, pues confían en sacudirse de las recientes eliminaciones de Champions League, Copa del Rey y Liga de España para reencontrarse con los días de gloria.

En ese sentido, esperan el debut de su equipo en la cita orbital, en cuya primera fase el Madrid aparece como favorito para avanzar sin mayores problemas debido al nombre y peso de sus rivales del cuadrangular H: Al-Hilal de Arabia Saudita, Pachuca de México y Salzburgo de Austria.

¿Cuándo juega el Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025?

El elenco 'merengue' tendrá su primera aparición en la competición el miércoles 18 de junio contra Al Hilal. Luego, el domingo 22 del mismo mes, enfrentará al Pachuca. Y cerrará el jueves 26 en duelo de europeos con el Salzburgo.

Calendario del Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025

⦁ Real Madrid (ESP) vs. Al-Hilal (ARA)

Fecha: miércoles 18 de junio

Estadio: Hard Rock, de Miami

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

⦁ Real Madrid (ESP) vs. Pachuca (MEX)

Fecha: domingo 22 de junio

Estadio: Bank of America, de Charlote

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

⦁ Real Madrid (ESP) vs. Salzburgo (AUT)

Fecha: jueves 26 de junio

Estadio: Lincoln Financial Field, de Filadelfia

Hora: 8:00 p. m. (de Colombia)