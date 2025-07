“Le escribí a Falcao que si podía volver; pero él decidió estar tranquilo, acá hay matoneo en redes"

Millonarios ha tenido un duro arranque de la Liga BetPlay 2025-II, entre varias bajas importantes, dos derrotas consecutivas, dos partidos aplazados y mucha crítica por parte de la hinchada de los 'embajadores'. Pero alguien que no deja de ser tema es Radamel Falcao García, quien este miércoles volvió a ser punto de atención en la rueda de prensa que dio el técnico David González.

El delantero samario, actualmente sin equipo, no logró el título que anhelaba conseguir con el equipo de sus amores y en la última atención a los medios de comunicación tras perder 2-1 con Santa Fe y quedar sin chance de ir a la final del semestre pasado; se mostró enojado por las críticas, insultos y palabras sin fundamento que hubo en su contra mientras estaba en el cuadro bogotano.

Así las cosas, David González confesó y dio detalles exactos este miércoles sobre la salida de Falcao García de Millonarios, algo que no obedece a lo "futbolístico", sino más a temas personales que afectaron al 'Tigre'.



¿Por qué se fue Falcao de Millonarios?

De entrada el actual técnico de los azules contó que "hablé muchas veces, incluso hace algunos días le mandé un mensaje que si no había forma de que volviera", algo que tuvo una negativa por parte del samario.

Seguido a eso, David González dejó clara la razón por la que Falcao García decidió irse y envió un mensaje claro sobre la forma en la que se tratan a ídolos y jugadores importantes de nuestro país cuando están en el campeonato.

"Son factores más allá de lo futbolístico lo que lo llevaron a tomar la decisión. Creo que para los que no estamos acostumbrados en este país al matoneo, a no respetar nada de nadie, a que las redes sociales se conviertan en un arma tan fácil de sacar, es un golpe fuerte; somos culpables todos de que él al final haya tomado la decisión de vivir más tranquilo y no lo podemos culpar, es una lástima que se nos prive de poder tenerlo acá", aseveró el DT de Millonarios en rueda de prensa.

Falcao García, luego de eliminación de Millonarios frente a Santa Fe. Imagen: Dimayor.

Por otra parte, y ante la salida de Falcao, Álvaro Montero, Daniel Cataño, Kevin Palacios y posiblemente Daniel Ruiz, con opción de CSKA de Rusia; González se refirió al armado de la nómina para el actual semestre.

"Los que llegan tienen que conocer y acostumbrarse a una manera de jugar, es un error muchas veces pensar que el jugador que se va debe llegar uno de la misma jerarquía. Primero porque es difícil y porque se tiene que ganar con el tiempo. Cuando Montero llegó no era el mismo al que se fue. Ya con Falcao no podemos entrar en esa conversación porque él es distinto", explicó el estratega al frente de Millonarios.