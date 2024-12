¿Cuánto gana el campeón de la Primera C en el fútbol colombiano?

No solamente en el fútbol profesional colombiano se vienen jugando jornadas de definición, en la Liga y Torneo Betplay. En la Primera C, que cuenta con la organización de la Difútbol que preside Álvaro González, este fin de semana se definieron los finalistas, con Tigres, de Bogotá, y Equipo Azul, de Valledupar, con la ilusión de coronar una temporada de manera redonda, luego de ir avanzando fase a fase entre cerca de 150 equipos de diferentes regiones del país.

¿Cuál es el premio para el campeón de la Primera C del fútbol colombiano?

Según pudo averiguar Gol Caracol, el premio al mejor del año en la C es económico, como quiera que en Colombia no existen sino dos categorías profesionales y no hay descensos sino de la A a la Primera B.

Así las cosas, el ganador de la serie entre Tigres, que cuenta en sus filas con jugadores representados por la agencia Futgloball y que es dirigido por Álvaro Hernán Díaz, y Equipo Azul, que orienta Wilberto Pana, se ganará 150 millones de pesos; mientras que el que quede subcampeón se llevará 100 millones de pesos.

Equipo Azul de Valledupar es el otro finalista de la Primera C en 2024 Foto: Instagram de @eafutbolclub.

Publicidad

¿Por qué jugar la Primera C del fútbol colombiano?

Federico Echeverri es la cabeza en lo dirigencial y estratégico de Futgloball y fue el encargado de gestar hace dos años un convenio con Tigres para contar con la participación en la Primera C. Y así, el bogotano se refirió sobre lo perjudicial que es no tener un ascenso de la C a la Primera B de nuestro país.

Publicidad

"Cuando hace dos años anunciaron que era probable que la Primera C iba a tener para el campeón una invitación para la B, fue atractivo y por eso consolidamos en ese entonces una alianza con Tigres. Pero ese tema no se cumplió y aunque hay buena receptividad entre los clubes profesionales, creo que es más de voluntades porque es algo que ha estado en la mesa, que se ha tratado en asambleas, y al final es un daño grande para el fútbol colombiano no tener esa tercera división. Todo porque jugadores de 20, 21, 22 y hasta 23 años se están perdiendo, son 'basura', son descartados y no tienen oportunidades, siendo en muchos casos mejores que los que juegan en clubes de la A o la B", explicó Echeverri inicialmente.

Además de eso agregó que "este ruido de poder quedar campeones de la C y ser protagonistas es para que nos volteen a mirar, un mensaje, un llamado, a todos los presidentes de clubes, de la FCF y demás para que den un ojo acá. En el fútbol colombiano la tercera división no se puede seguir aplazando o dilatando".