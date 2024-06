Darwin Núñez, envuelto en una polémica acción, en partido de Uruguay por Copa América 2024

La Selección Uruguay debutó en la Copa América. Este domingo 23 de junio, saltó a la cancha del Hard Rock Stadium, por la fecha 1 del grupo C, y midió fuerzas contra Panamá. Allí, uno de los protagonistas fue Darwin Núñez y no precisamente por algún gol anotado, sino por una acción que dio para la polémica. ¿Era penalti? Mucho se habla de lo acontecido.

Cuando recién empezaba el compromiso, el delantero del Liverpool marcó la diagonal, le filtraron un balón y atacó, lo que le permitió ganarle la espalda a la defensa rival. A pura velocidad, adentro del área y ante la salida del arquero, alcanzó a puntear la pelota. El guardameta Orlando Mosquera se estiró para intentar cortar el avance y la 'Pantera' fue al suelo.

Según reclamaba el atacante uruguayo, pedía penalti por un posible contacto. Sin embargo, el árbitro Piero Maza decidió que no había pasado nada. Todo continuó sin problema, no se sancionó falta y la petición de Darwin Núñez no prosperó. Eso sí, las críticas no se hicieron esperar y varios se pronunciaron, juzgando la simulación del jugador de Uruguay.

Uruguay contó con una marea 'celeste' en las gradas

La afición de la Celeste desembarcó este domingo en Miami para acompañar a Uruguay en su debut en la Copa América contra Panamá y para respaldar a su equipo en busca de su título 16 en este torneo.

Desde horas antes del pitido inicial, una multitud de fanáticos uruguayos se concentró en los alrededores del Hard Rock Stadium de Miami al grito de "Volveremos a ser campeones como la primera vez" o "Uruguay nomás".

Para combatir el húmedo y agobiante calor no faltaron las cervezas y para que nadie se quedara sin hambre, numerosos coches dispusieron de parrillas para cocinar chorizos y otras delicias.

Darwin Núñez, jugador de la Selección Uruguay, en partido contra Panamá, de la Copa América 2024 AFP

La música no dejó de sonar en un ambiente de auténtica fiesta y máxima deportividad: la afición de Uruguay era mayoritaria sobre la de Panamá, pero reinó el ambiente cordial entre los seguidores de ambas selecciones (incluso se vieron algunos grupos de ambos conjuntos tomados de la mano).

El color celeste inundó los alrededores del estadio de los Miami Dolphins de la NFL ya fuera en camisetas, pelucas, maquillajes, banderas...