¿Luis Díaz se animará? Compañero del Liverpool sorprendió con curioso look en Copa América

La Copa América ya empezó. Del jueves 20 de junio al domingo 14 de julio, varios de los mejores futbolistas del continente se dan cita en Estados Unidos. Allí, figuras como Vinicius Júnior, Lionel Messi, Miguel Almirón, Christian Pulisic, Luis Díaz y muchos más, se llevan las miradas de sus aficionados y, en general, de los millones de amantes del fútbol.

Por eso, cada detalle, declaración o gesto que realicen estas estrellas no pasan desapercibidos. Prueba de ello fue lo que aconteció con uno de los referentes de Uruguay. Este domingo 23 de junio, la 'Celeste' debutó en el torneo, enfrentando a Panamá, por la fecha 1 del grupo C, y quien dio de qué hablar fue Darwin Núñez, por un particular peinado.

El jugador de Liverpool y compañero de Luis Díaz quiso sorprender y se animó a cambiar su look. Las trenzas fueron las protagonistas y, de inmediato, hubo reacciones en redes sociales. Allí, abrieron el debate y las opiniones estuvieron muy divididas, con relación al estilo que lució la 'Pantera', como se le conoce. Quiso innovar y llamó la atención.

¿Qué te parece el nuevo look de Darwin para la #CopaAmérica2024?

Ahora, se deberá aguardar si mantendrá el mismo peinado para lo que resta de la Copa América. Y es que Uruguay vuelve a tener acción el próximo jueves 27 de junio, a las 8:00 de la noche, frente a Bolivia. Por último, cerrará su participación en la fase de grupos contra Estados Unidos, el país anfitrión, el lunes 1 de julio, a las 8:00 p.m., en el Arrowhead Stadium.

Darwin Núñez, delantero uruguayo, en medio del partido contra Panamá, de Copa América 2024 AFP

