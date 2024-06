Néstor Lorenzo explicó por qué el debut en la Copa América "es un poco traicionero"

Néstor Lorenzo reveló que le dice a los jugadores que no tiene ni titulares ni suplentes. "Hay que forjar la competencia. Todos se sienten preparados y están en un nivel bueno para aportarle a la selección cuando los necesite".

"Se ha trabajado fuerte, hemos conseguido que estén en bien y aquí la clave es que todos saben que están disponibles y con la mentalidad de que pueden dejar su 'granito de arena', cuando se les necesite", afirmó.

De Paraguay indicó que no será igual a la que enfrentó en noviembre pasado por las Eliminatorias Sudamericanas y a la que Colombia derrotó por 0-1 en Asunción. Recordemos que el autor del único gol, en esa ocasión, fue Rafael Santos Borré, de penalti.

"Cada partido es una historia distinta, pasaron varios meses, el momento de los jugadores cambió. Además, ese primer partido es un poco traicionero, te juega la ansiedad, el debut. El lunes empieza una historia nueva, nosotros trataremos de proponer una cosa similar a lo que venimos haciendo y ellos quizá hayan cambiado algo", manifestó.

Sobre cómo afrontará Colombia el Grupo D, expresó: "La idea es tratar de proponer, de ser protagonista. Ojalá seamos un equipo versátil que cuando no domina se mantenga en el partido".

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. TIM NWACHUKWU/Getty Images via AFP

"El tema es tratar de jugar bien -agregó- de recuperar en ciertos sectores cuando no la tienes y después distribuir la pelota para hacer gol, así de simple es. Siempre depende también del comportamiento y la calidad del rival", añadió.

Por su parte, Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar ruso, afirmó que "los paraguayos son aguerridos y un equipo muy complicado", pero que Colombia "tiene gol" para contrarrestar cualquier momento difícil.

Además, tuvo su momento emotivo. "Fue una larga espera. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Le agradezco a los profesores que confiaron en mí, me dieron la oportunidad y no me queda, sino aprovechar el momento que ellos me dan. Estaré ahí esperando y preparado. Nunca dejé de confiar, trabajar y darlo todo, y ya estoy aquí", sentenció el delantero.