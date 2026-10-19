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Gol Caracol  / 🔴Deportivo Cali vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina
EN VIVO

🔴Deportivo Cali vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina

Este lunes, el Deportivo Cali tiene su segunda salida en el grupo D de la Copa Libertadores Femenina enfrentando a Nacional de Uruguay. ¡SIGA EN VIVO este partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de oct, 2026
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Jugadoras de Deportivo Cali femenino y un festejo de gol en la Copa Libertadores.
Jugadoras de Deportivo Cali femenino y un festejo de gol en la Copa Libertadores.
Foto: AFP
REFRESCAR
  • 02:24 p. m.
    ✔️🔵 ¡La formación de Nacional de Uruguay! ✔️🔵

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  • 02:23 p. m.
    ✅ ¡El camerino de las 'azucareras', listo!✅

  • 02:21 p. m.
    ⚽🔵 ¡Así fue el arribo del elenco uruguayo!⚽🔵

  • 02:19 p. m. - 👊🏼⚽¡TITULARES CONFIRMADAS!👊🏼⚽
    💪🏼🟢 ¡El XI del Deportivo Cali femenino! 💪🏼🟢

  • 02:17 p. m.
    🤔🟢 ¿Cómo le fue al Cali femenino en la primera jornada? 🤔🟢

    Las dirigidas por Jhon Alber Ortíz empataron 1-1 frente a Libertad de Paraguay, en un duelo donde las 'azucareras' quedaron con 10 jugadoras desde el minuto 11, tras la roja directa a Maryory Sánchez..

  • 02:13 p. m.
    🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    A las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón para el juego de la segunda jornada del grupo D.

  • 02:11 p. m.
    👋🏼 ¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores Femenina.

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