🔴Deportivo Cali vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores Femenina

𝑻𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑯𝑶𝒀— Nacional Femenino (@CNdeFfemenino) October 19, 2026
¡Vamos Nacional! 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/ELgAR7RUAe
- 02:24 p. m.✔️🔵 ¡La formación de Nacional de Uruguay! ✔️🔵
- 02:23 p. m.✅ ¡El camerino de las 'azucareras', listo!✅
¡Vamos Cali! 💚✨ pic.twitter.com/YUiAgulVWS— Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 19, 2026
- 02:21 p. m.⚽🔵 ¡Así fue el arribo del elenco uruguayo!⚽🔵
- 02:19 p. m. - 👊🏼⚽¡TITULARES CONFIRMADAS!👊🏼⚽💪🏼🟢 ¡El XI del Deportivo Cali femenino! 💪🏼🟢
Once inicial para esta segunda fecha de CONMEBOL Libertadores Femenina 💚👊🏻— Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 19, 2026
¡Vamos Cali! ⚽️✨ pic.twitter.com/jnITGrYrVa
- 02:17 p. m.🤔🟢 ¿Cómo le fue al Cali femenino en la primera jornada? 🤔🟢
Las dirigidas por Jhon Alber Ortíz empataron 1-1 frente a Libertad de Paraguay, en un duelo donde las 'azucareras' quedaron con 10 jugadoras desde el minuto 11, tras la roja directa a Maryory Sánchez..
- 02:13 p. m.🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚
A las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón para el juego de la segunda jornada del grupo D.
- 02:11 p. m.👋🏼 ¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportivo Cali y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores Femenina.
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