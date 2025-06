"Después de ganar esto, quiero clasificar al Mundial y ser campeón con mi selección"

Willian Pacho, primer ecuatoriano en la Liga de Campeones tras proclamarse el pasado sábado campeón con el París Saint-Germain, afirmó que ahora quiere ganar un título con su selección.

"Ahora quiero clasificar al Mundial, también quiero ganar un título con la selección de Ecuador", comentó Pacho tras llegar a Guayaquil para incorporarse a los entrenamientos de la selección ecuatoriana, que el jueves se enfrentará a Brasil en la decimoquinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

Tras el título obtenido con el PSG, el central dijo que ahora está con toda la predisposición para jugar contra Brasil el jueves y el martes siguiente contra Perú en Lima. En estos encuentros, agregó, anhela sellar el pase directo para la Copa del Mundo.

Pacho relató el encuentro especial que tuvo en la concentración de la selección con Moisés Caicedo, que con el Chelsea conquistó también recientemente la Liga Conferencia de la UEFA.

"Celebraremos con la misma unión y familiaridad con que lo hice con mis compañeros de equipo", expresó Pacho.

Willian Pacho, defensa ecuatoriano, en un partido contra Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 AFP

Pacho agradeció los miles de mensajes de felicitaciones que sigue recibiendo.

"Ver los mensajes de los niños, ver que me consideran un poco referente de ellos, me emociona y me motiva para seguir trabajando", reconoció.

"Las cosas que he vivido me han dado fortaleza para madurar y aprender de todas ellas", añadió el jugador, que ha enfrentado momentos duros en sus 23 años de vida como la muerte de su madre, a la que continuó dedicándole el logro alcanzado.

Con solo cinco goles recibidos en catorce partidos, Pacho integra la mejor línea defensiva de las eliminatorias junto a Félix Torres (Corinthians) y Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), acompañados en las bandas por Angelo Preciado (Sparta de Praga) y Pervis Estupiñán (Brighton).