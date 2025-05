Colombianos sin visa ya no alcanzarán a tenerla para el Mundial de 2026, avisó EE. UU.

La Selección Colombia está muy cerca de clasificar al Mundial; sin embargo, gran parte de sus fanáticos que esperaban viajar a él se podrían quedar afuera del campeonato y tendrán que resignarse a verlo por televisión.

El certamen se llevará a cabo en 2 estadios de Canadá, 3 de México y 11 de Estados Unidos, motivo por el que es necesario contar con la visa de este último país para asistir a diferentes encuentros.

Sin embargo, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, lanzó una clara advertencia a los seguidores del combinado ‘cafetero’ que quieren acompañar a su equipo en el torneo y que todavía no han tramitado su permiso de entrada a la principal sede de la Copa del Mundo.

El funcionario apuntó que quién no tenga el documento ya no tendrá tiempo de conseguirlo, pese a que aún falta un año para que suene el pitazo oficial de la competición, que está programada para llevarse a cabo del 11 de junio al 11 de julio de 2026.

Colombianos sin visa no alcanzarán a ir al Mundial 2026

Así lo manifestó Rubio en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde hizo referencia directa a los seguidores del elenco tricolor.

“Estamos buscando formas de hacer turnos dobles en algunas de nuestras embajadas en todo el mundo debido a las solicitudes de visa, pero, por ejemplo: si aún no has solicitado una visa desde Colombia, probablemente no llegarás a tiempo a la Copa del Mundo 2026, a menos que logremos esos turnos dobles”, manifestó en inicio.

Y agregó cómo espera solucionar la contingencia: “Hemos, incluso, hablado de reasignar oficiales del servicio exterior. Y muchos de los que se entrenan en servicios consulares pueden presentarse hasta por 24 horas en algunas de nuestras embajadas y consulados en todo el mundo, solo para manejar la carga de solicitud de visas para eventos como la Copa del Mundo”.

La Selección Colombia necesita de un triunfo para garantizar su presencia en la cita orbital, pues viene de 4 fechas sin victorias y le resta enfrentar a Perú (junio 6), Argentina (junio 10), Bolivia (septiembre 5) y Venezuela (septiembre 9) en la presente Eliminatoria Sudamericana.