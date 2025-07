Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2025, tras derrota de Nacional

Este martes 22 de julio, el fútbol colombiano le dio inicio a la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2025, con Independiente Santa Fe y Atlético Nacional como principales protagonistas de la fecha.

No obstante, el espectáculo inició en Valledupar con la victoria del Deportes Tolima por 0-1 frente a Alianza FC, que abrió el telón para una jornada más en el balompié de nuestro país. Y es que, obligados a ganar y con la presión en cima, Lucas González y sus dirigidos fueron hacia adelante desde el primer segundo; tanto, que a los dos minutos de juego ya se fueron arriba del marcador.

Esto, a través de la anotación de Jeinner Fuentes, quien marcó el único gol de la tarde, pero que fue suficiente para quedarse con el triunfo en condición de visitante.

🔥👏🏻 Así cerró la jornada de este martes en el fútbol colombiano ⚽ que tuvo goles, emociones, polémicas, expulsiones y más. 👀💪🏻 Cabe destacar que la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2025 continuará este miércoles, con Millonarios Ⓜ️ como protagonistas.#Millonarios… pic.twitter.com/fHiwWnGPiB — Gol Caracol (@GolCaracol) July 23, 2025

Minutos después, Santa Fe enfrentó a Águilas Doradas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde más de trece mil espectadores acompañaron al 'león' en su regreso a casa. N obstante, Jorge Bava salió con una nómina alterna, buscando dosificar al equipo, teniendo en cuenta que no he tenido mucho descanso desde aquel título obtenido contra Medellín.

En el complemento, los 'cardenales' le dieron ingreso a Ómar Fernández y Harold Santiago Mosquera, teniendo mucho más desequilibrio en la parte ofensiva. Sin embargo, el gol no llegó y todo fue 0-0.

Santa Fe vs Águilas Doradas - Foto: Colprensa

Para cerrar la jornada de este martes, Nacional y Pereira se enfrentaron el estadio Hernán Ramírez Villegas, donde hubo de todo. Samy Merheg y Carlos Darwin Quintero fueron los encargados de anotar para el cuadro 'matecaña'; mientras que Edwin Cardona puso el descuento para un equipo 'verdolaga' que al final perdió 2-1.

Sin embargo, el juego terminó con cuatro expulsados y muchos 'encontronazos' entre los mismos futbolistas, que solo dejó en evidencia lo 'caliente' que estaba el compromiso. Al final, muchos fueron a reclamarle a la terna arbitral por varias decisiones tomadas durante el encuentro.

Pereira vs Nacional - Foto: Colprensa

Resultados de la tercera jornada de la Liga:

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas (Pospuesto)

Pasto vs. América de Cali (Pospuesto)

Alianza FC 0-1 Deportes Tolima

Independiente Santa Fe 0-0 Águilas Doradas

Deportivo Pereira 2-1 Atlético Nacional

Miércoles 23 de julio

Llaneros vs. Boyacá Chicó (4:00 p.m.)

Junior de Barranquilla vs. Unión Magdalena (6:10 p.m.)

La Equidad vs. Millonarios (8:20 p.m.)

Jueves 24 de julio

Medellín vs. Envigado (6:00 p.m.)

Deportivo Cali vs. Fortaleza (8:10 p.m.)

Así quedó la tabla de posiciones: