DT argentino perdió 5-0, trató de “vergüenza” a periodistas y abandonó rueda de prensa

El director técnico en cuestión es Nicolás Chietino, timonel del club Delfín de Ecuador y quien protagonizó el tenso momento a la hora de atender a los medios de comunicación.

Todo ocurrió después de la caída de su equipo 5-0 como visitante frente a una escuadra denominada Vinotinto de Ecuador, recién ascendida a primera división, fundada en 2024 y representativa de la colonia venezolana en ese país.

No hay quinto malo 🫨



Con Delfín completamente rendido, Hernández selló la aplastante victoria de @vinotinto_ec.#LigaProEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/2a9InW7Evr — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 10, 2025

De hecho, mientras Delfín está sumido en la parte baja de la clasificación, Vinotinto quedó como uno de los líderes de la liga luego del encuentro, que fue válido por la octava jornada.

Publicidad

Bajo este panorama, Chietino estalló en la comparecencia ante los reporteros que fueron a cubrir el compromiso.

Entrenador argentino abandona rueda de prensa en Ecuador

Publicidad

El técnico de Delfín llegó a la sala dispuesta para él y para los medios junto a un jugador. En ese momento, el moderador de la conferencia le pidió al estratega que hiciera un balance del partido, pero este se negó y pidió preguntas de los asistentes.

“Qué análisis voy a hacer, me parece una falta de respeto que los periodistas no tengan preguntas para hacer. ¿Tienen preguntas? Si no, me levanto y me voy”, dijo en principio el DT.

Y agregó: ¿Hay preguntas o no? Las están buscando por Internet, es una vergüenza. Gracias”. En ese instante, se fue del recinto junto al futbolista que lo estaba acompañando.

“¿HAY PREGUNTAS O NO? ¡ES UNA VERGÜENZA!



Chietino explotó en la rueda de prensa tras el 5-0 vs. @vinotinto_ec #ZappingFC #ZappingSports pic.twitter.com/1kpnaYfL8b — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 10, 2025

Publicidad

¿Quién es Nicolás Chietino, técnico que abandonó rueda de prensa?

Se trata de un entrenador de 42 años de edad que fue futbolista profesional entre 2002 y 2017 en equipos chicos y del ascenso en Argentina, España, Polinia y Gibraltar.

Publicidad

Su carrera de técnico la ha desarrollado en modestas escuadras de Ecuador y Perú, aunque antes fue asistente en su país y en Kazajistán. Además, en su palmarés aún no hay títulos.

Llegó a Delfín en enero de 2025 y desde entonces acumula 8 partidos dirigidos, en los que ha conseguido una victoria, 3 empates y 4 derrotas con una seguidilla de 6 jornadas sin ganar, lo que tiene su continuidad en la cuerda floja.