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Gol Caracol  / Ecuador 2-1 Alemania, reviva el minuto a minuto del compromiso del Mundial 2026

Ecuador 2-1 Alemania, reviva el minuto a minuto del compromiso del Mundial 2026

Este jueves, el MetLife Stadium fue testigo de la heroica victoria de Ecuador sobre Brasil para acceder a los 16vos de final del Mundial. Reviva todos los detalles del juego aquí.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de jun, 2026
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Ecuador vs Alemania en el Mundial
Ecuador vs Alemania en el Mundial
afp
REFRESCAR
  • 04:57 p. m. - FINAL
    ⏱️ 90' l Final del partido

    Ecuador logró la heroica y derrotó a Ecuador para acceder a los 16vos de final del Mundial 2026.

    • Publicidad

  • 04:38 p. m. - DESARROLLO
    ⏱️ 77' l GOOOOOL de Ecuador

    Los ecuatorianos anotan gracia a Gonzalo Plata que le arrebató el balón de las manos.

  • 04:30 p. m. - PAUSA
    ⏱️ 68' l Pausa de hidratación

    Se presenta la segunda pausa de hidratación del partido

  • 04:23 p. m. - DESARROLLO
    ⏱️ 61' l Atajadón de Neur

    El arquero del Bayern Múnich se lució con una gran atajada, tras el potente tiro de Eder Valencia desde fuera del área.

  • 04:09 p. m. - DESARROLLO
    ⏱️ 47' l La juez revirtió la decisión; no falta

    La central tras revisar el VAR, dictaminó que había una falta previa de Sané y por ende quitó la pena máxima.

  • 04:07 p. m. - PENAL
    ⏱️ 47' l Penal para Alemania

    Dura falta a Havertz y el juez dictaminó pena máxima

  • 04:06 p. m. - INICIO
    ⏱️ 45' l Comienza el ST

    Ya rueda la pelota en el Metlife Stadium

  • 03:50 p. m. - FINAL
    ⏱️ 45' l Se termina la primera parte ⏱️

    Se culmina la primera parte del partido con un empate parcial a un gol.

  • 03:28 p. m. - PAUSA
    ⚽ ⏱️26' l Pausa de hidratación

    Se presenta la primera pausa de hidratación del partido.

  • 03:25 p. m.
    ⚽ ⏱️22' l Havertz lo intentó! ⚽ ⏱️

    Alemania creó una gran jugada de ataque donde Havertz la terminó con la cabezazo en el área pero el balón terminó en las manos del arquero ecuatoriano.

  • 03:24 p. m. - DESARROLLO
    ⚽ ⏱️22' l Ecuador estuvo cerca del segundooo

    La 'tri' llegó por sector derecho y Gonzalo Plata no logró cabecear con certeza para poner el segundo tanto.

  • 03:10 p. m. - DESARROLLO
    🇩🇪 ⏱️ 8' l GOOOOOOL de Ecuador

    Nilson Angulo igualó el marcador gracias a un certero remate de pierna derecha al borde del área, para ser un verdadero golazo!

  • 03:04 p. m. - DESARROLLO
    🇩🇪 ⏱️ 2' l GOOOOOL de Alemania 🇩🇪

    Con asistencia de Florian Wirtz a Leroy Sané, el jugador del Bayern Múnich remató con pierna izquierda y puso el primer tanto del partido muy temprano.

  • 03:01 p. m. - INICIO
    ⏱️⚽¡ 0' Rueda la pelota en el Metlife Stadium! ⏱️⚽

    Ya se da inicio a los primeros 45 minutos!

  • 02:52 p. m. - PREVIA
    ¡Salen los protagonistas al terreno de juego!

    Ya se alistan para los actos de protocolo!

  • 02:48 p. m. - PREVIA
    🇪🇨 ¡La 'tri' termina el calentamiento! 🇪🇨

  • 02:01 p. m. - PREVIO
    🇪🇨 ¡Así formará Ecuador frente a Alemania! 🇪🇨

  • 02:01 p. m. - PREVIA
    🇩🇪 ¡Este es el XI inicial de Alemania! 🇩🇪

  • 01:45 p. m.
    👊🏻⚫¡Alemania evitará rotaciones!👊🏻⚫

    Julian Nagelsmann y el objetivo de darle rodaje a sus titulares de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

    "Si miras las últimas semanas antes del Mundial, uno de los temas decisivos era que el equipo tenía que conjuntarse y que habíamos jugado muy pocos partidos juntos. Ahora hemos jugado dos partidos y ya se debate cuánto vamos a rotar. No le veo un gran sentido a eso", dijo en rueda de prensa.

    Julian Nagelsmann, en su presentación como nuevo entrenador de Alemania.
    Julian Nagelsmann, en su presentación como nuevo entrenador de Alemania.
    Foto: AFP.

  • 01:41 p. m.
    😱🇪🇨 ¡No hay mañana para Ecuador!😱🇪🇨
    • Si Ecuador quiere seguir en el Mundial 2026 deberá vencer a la imbatible y clasificada Alemania. La 'tri' buscará a toda costa evitar el infierno de la eliminación en primera ronda de la flamante Copa del Mundo de 48 equipos.
    Ecuador complicó su clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026, tras empatar con Curazao
    Ecuador complicó su clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026, tras empatar con Curazao
    AFP

  • 01:04 p. m.
    🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido?🤔⏱️

    ⏱️ A las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón para el compromiso entre ecuatorianos y alemanes, en donde el combinado sudamericano no tiene permitido fallar.

  • 12:58 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Ecuador y Alemania.

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