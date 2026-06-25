Ecuador 2-1 Alemania, reviva el minuto a minuto del compromiso del Mundial 2026

Ecuador logró la heroica y derrotó a Ecuador para acceder a los 16vos de final del Mundial 2026.
- 04:57 p. m. - FINAL⏱️ 90' l Final del partido
- 04:38 p. m. - DESARROLLO⏱️ 77' l GOOOOOL de Ecuador
Los ecuatorianos anotan gracia a Gonzalo Plata que le arrebató el balón de las manos.
- 04:30 p. m. - PAUSA⏱️ 68' l Pausa de hidratación
Se presenta la segunda pausa de hidratación del partido
- 04:23 p. m. - DESARROLLO⏱️ 61' l Atajadón de Neur
El arquero del Bayern Múnich se lució con una gran atajada, tras el potente tiro de Eder Valencia desde fuera del área.
- 04:09 p. m. - DESARROLLO⏱️ 47' l La juez revirtió la decisión; no falta
La central tras revisar el VAR, dictaminó que había una falta previa de Sané y por ende quitó la pena máxima.
- 04:07 p. m. - PENAL⏱️ 47' l Penal para Alemania
Dura falta a Havertz y el juez dictaminó pena máxima
- 04:06 p. m. - INICIO⏱️ 45' l Comienza el ST
Ya rueda la pelota en el Metlife Stadium
- 03:50 p. m. - FINAL⏱️ 45' l Se termina la primera parte ⏱️
Se culmina la primera parte del partido con un empate parcial a un gol.
- 03:28 p. m. - PAUSA⚽ ⏱️26' l Pausa de hidratación
Se presenta la primera pausa de hidratación del partido.
- 03:25 p. m.⚽ ⏱️22' l Havertz lo intentó! ⚽ ⏱️
Alemania creó una gran jugada de ataque donde Havertz la terminó con la cabezazo en el área pero el balón terminó en las manos del arquero ecuatoriano.
- 03:24 p. m. - DESARROLLO⚽ ⏱️22' l Ecuador estuvo cerca del segundooo
La 'tri' llegó por sector derecho y Gonzalo Plata no logró cabecear con certeza para poner el segundo tanto.
- 03:10 p. m. - DESARROLLO🇩🇪 ⏱️ 8' l GOOOOOOL de Ecuador
Nilson Angulo igualó el marcador gracias a un certero remate de pierna derecha al borde del área, para ser un verdadero golazo!
El grito del gol de Nilson 🤩— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 25, 2026
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- 03:04 p. m. - DESARROLLO🇩🇪 ⏱️ 2' l GOOOOOL de Alemania 🇩🇪
Con asistencia de Florian Wirtz a Leroy Sané, el jugador del Bayern Múnich remató con pierna izquierda y puso el primer tanto del partido muy temprano.
- 03:01 p. m. - INICIO⏱️⚽¡ 0' Rueda la pelota en el Metlife Stadium! ⏱️⚽
Ya se da inicio a los primeros 45 minutos!
- 02:52 p. m. - PREVIA¡Salen los protagonistas al terreno de juego!
Ya se alistan para los actos de protocolo!
- 02:48 p. m. - PREVIA🇪🇨 ¡La 'tri' termina el calentamiento! 🇪🇨
Estamos listos para enfrentarnos a 🇩🇪— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 25, 2026
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- 02:01 p. m. - PREVIO🇪🇨 ¡Así formará Ecuador frente a Alemania! 🇪🇨
📋 Nuestros XI que alinearán esta noche en el MetLife Stadium.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 25, 2026
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- 02:01 p. m. - PREVIA🇩🇪 ¡Este es el XI inicial de Alemania! 🇩🇪
Für Deutschland! 🇩🇪 Das ist unsere Startelf gegen Ecuador 👇️#fifaworldcup #dfbteam 📸 DFB pic.twitter.com/SFAygc9jTw— DFB-Team (@DFB_Team) June 25, 2026
- 01:45 p. m.👊🏻⚫¡Alemania evitará rotaciones!👊🏻⚫
Julian Nagelsmann y el objetivo de darle rodaje a sus titulares de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
"Si miras las últimas semanas antes del Mundial, uno de los temas decisivos era que el equipo tenía que conjuntarse y que habíamos jugado muy pocos partidos juntos. Ahora hemos jugado dos partidos y ya se debate cuánto vamos a rotar. No le veo un gran sentido a eso", dijo en rueda de prensa.
- 01:41 p. m.😱🇪🇨 ¡No hay mañana para Ecuador!😱🇪🇨
- Si Ecuador quiere seguir en el Mundial 2026 deberá vencer a la imbatible y clasificada Alemania. La 'tri' buscará a toda costa evitar el infierno de la eliminación en primera ronda de la flamante Copa del Mundo de 48 equipos.
- 01:04 p. m.🤔⏱️ ¿A qué hora es el partido?🤔⏱️
⏱️ A las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón para el compromiso entre ecuatorianos y alemanes, en donde el combinado sudamericano no tiene permitido fallar.
- 12:58 p. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Ecuador y Alemania.
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