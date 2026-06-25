Ecuador 2-1 Alemania, reviva el minuto a minuto del compromiso del Mundial 2026

👊🏻⚫¡Alemania evitará rotaciones!👊🏻⚫

Julian Nagelsmann y el objetivo de darle rodaje a sus titulares de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Si miras las últimas semanas antes del Mundial, uno de los temas decisivos era que el equipo tenía que conjuntarse y que habíamos jugado muy pocos partidos juntos. Ahora hemos jugado dos partidos y ya se debate cuánto vamos a rotar. No le veo un gran sentido a eso", dijo en rueda de prensa.