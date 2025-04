Eduardo Berizzo estalló contra Infantino y la FIFA: "Son una organización de irregularidad"

Eduardo Berizzo, director técnico del León, estalló en las últimas horas contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y todo tiene que ver con lo que dijo el dirigente del máximo fútbol mundial sobre que ya estaban preparando un partido entre América y Los Ángeles FC para reemplazar a las 'fieras' en el Mundial de Clubes. En el elenco del estado de Guanajuato están a la espera de la decisión del TAS.

Recordemos, que de momento, León, que tiene como gran figura a James Rodríguez, fue excluido por un caso de multipropiedad.

¿Qué dijo Eduardo Berizzo contra Infantino y la FIFA?

Así fue como tras la derrota de León 2-1 en su visita al Cruz, el estratega afirmó se pronunció en rueda de prensa sobre el Mundial de Clubes.

"No voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidad. Me parecieron imprudentes, innecesarias, inconvenientes. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución del TAS. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro a la espera de la resolución del TAS", precisó Berizzo.

Y continuó: "Nosotros no sabemos por qué estamos eliminados del mundial, ojalá el TAS no se deje condicionar como la del presidente de la FIFA, totalmente de lugar".

El DT del León también dejó unos 'dardos' hacia la Federación Mexicana de Fútbol, puesto que consideró que no han recibido el apoyo esperado.

"Te sientes maltratado, el fútbol lo conducen gentes con intereses subterráneos, que desmarcan las decisiones, es muy llamativo que la federación mexicana no haya dicho ninguna palabra sobre esta cuestión. A mí, como integrante de una liga importante como esta, y que aspira a ser importante cada vez más, me hubiese gustado escuchar, como escuché al de la Concacaf, y como también escuché a Infantino en unas palabras, en una declaración, totalmente imprudente e innecesaria”

Las palabras de Infantino que han causado la polémica

“Si el TAS confirma la decisión del Comité de Apelación, la intención de la FIFA es jugar un partido, un playoff, entre el equipo que perdió la final de la Champions de Concacaf, Los Ángeles FC, y el siguiente en el ranking, que es el Club América”, aseguró Infantino.

Gianni Infantino durante el sorteo del Mundial de Clubes 2025. Getty Images