Efraín Juárez es pasado en Nacional, busca trabajo y tendría primera decepción

Efraín Juárez ya es pasado en Atlético Nacional. El director técnico mexicano, de 36 años, fue elegido hace algunos días como el mejor en su puesto en la gala de Acolfutpro para destacar a lo mejor del 2024 en el fútbol profesional colombiano. En la actualidad, el estratega busca trabajo, pero éste ya tendría la primera decepción.

Desde territorio 'azteca' su nombre había sido vinculado con uno de los clubes que mejor presente ha tenido en el tiempo reciente y hasta tiene a colombianos en su filas: Cruz Azul. Sin embargo, las novedades reportadas en la prensa del país norteamericano es que Juárez Valdez ya no sería la primera opción para el banquillo técnico de la 'máquina cementera'; ahora se perfila un estratega portugués que dejó hace poco el Toluca.

En ese orden de ideas, se leyó en 'Medio Tiempo' que Renato Pavia tiene la primera opción y en su paso por los 'diablos rojos' tuvo una de las ofensivas más tenidas; como segunda carta para la directiva de Cruz Azul aparece Diego Alonso, quien sabe ganar en el fútbol mexicano puesto que se consagró campeón con Pachuca, y el tercero en la terna es Gabriel Milito.

¿Qué dicen del tema Efraín Juárez?

Precisamente, en el medio anteriormente citado indicaron que: "Tanto Efraín Juárez, como Jaime Lozano, no son opciones para llegar a ocupar el lugar que dejará vacante Martín Anselmi. Juárez renunció a su puesto en el Atlético Nacional y Lozano fue destituido como entrenador de la Selección Mexicana hace unos meses".

Efraín Juárez, exDT de Nacional. Foto: Instagram oficial de Nacional

En este inicio del 2025, el estratega oriundo de Ciudad de México presentó su renuncia irrevocable en los 'verdolagas', luego de haber obtenido los títulos de la Liga II y Copa Betplay en el 2024.

Por su parte, en entrevista para Golcaracol.com, el timonel azteca se refirió a su paso por la institución verde de la capital de Antioquia

"Solo positivas, un crecimiento personal y profesional que me ha llevado y me ha ayudado a estar donde estoy, y las negativas, me las guardó para mí, evaluarlas y tratar de mejorar. Y que esto sirva de aprendizaje para el futuro".