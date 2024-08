El agente colombiano que le cuadró la agenda a 8 selecciones del Mundial femenino Sub-20

En nuestro país se viene desde el próximo 31 de agosto la realización del Mundial femenino Sub-20 de la FIFA, que tendrá como sedes a las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. De esa manera y para comenzar a calentar el ambiente, ya han llegado un buen número de las delegaciones de las 24 selecciones participantes. Y en ese sentido, un agente colombiano se puso a la tarea, junto a un grupo de sus colaboradores, para organizar y ayudar a confeccionar la agenda de ocho de los seleccionados participantes.

Este hombre de fútbol es Jairo Pachón, quien acumula una experiencia de más de 20 años y es hijo de Efraín Pachón Roncancio, expresidente de Santa Fe y otrora vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

"Tenemos la organización para la preparación de varias de las selecciones que participarán en este mundial femenino sub 20 en Colombia. Estas son Nigeria, USA, España, México, Japón, Corea, Australia y Ghana. Esto inicia desde el momento de la adjudicación de la FIFA del mundial femenino sub 20 a Colombia. Lo más importante considero yo, es el poder ofrecer una logística óptima con las mejores canchas disponibles, más la oferta hotelera que cumple con esas necesidades de cada selección. Es un trabajo en conjunto para crear ese ecosistema requerido y no tener contratiempos. Además que cuento con el apoyo de un equipo de trabajo, con personas como Mauricio Valbuena y también Daniella Puccini", explicó Pachón en charla con Gol Caracol y mientras que seguía una de las prácticas de las mexicanas en el Club Choquenzá, en el norte de Bogotá.

México y Ghana se enfrentaron en partido preparatorio en Bogotá, de cara al Mundial femenino Sub-20. ARCHIVO PARTICULAR

El agente FIFA, que en su adolescencia y juventud fue arquero de las divisiones menores de Santa Fe, contó detalles de algunas de las solicitudes que le han hecho los seleccionados visitantes a nuestro país. "Creo que todas tienen peticiones similares, pero si hay algo no raro pero creo muy inteligente, fue la petición de Japón para tenerle balas de oxígeno en el hotel, así poder contrarrestar la altura en este periodo de adaptación. Por ejemplo, con la Selección de Ghana hemos tenido algunos casos donde la altura les ha dado algún susto por desmayos, pero de resto nada fuera de lo normal", afirmó el bogotano.

Jairo Pachón también recordó los primeros momentos y pasos que dio en el tema de la cercanía de su trabajo con las federaciones nacionales de fútbol, en una labor que ha ido edificando y sosteniendo con el paso de los años con lazos fuertes, como por ejemplo con Nigeria.

"Son muchos años de trabajo. Pero en 2008 fue el punto de partida cuando trajimos todos a Nigeria para la inauguración del estadio del Deportivo Cali. Y gracias al buen trabajo, en las dos últimas décadas, así como el apoyo que siempre he tenido por parte de la Federación Nigeriana de Fútbol he podido capitalizarlo bien. Ya cumplo 16 años trabajando con esta federacion y de los cuales 13 como agente FIFA exclusivo de la misma. Hoy trabajamos a nivel global con unas 15 Federaciones de Conmebol, UEFA, AFC, y Conmebol".

Así las cosas, ahora lo que viene es una cuenta regresiva para que se mueva el balón en los estadios de El Campín, Techo, Atanasio Girardot y Pascual Guerrero; con invitadas de lujo y con un nivel de juego que se espera sea del más alto nivel para deleitar a los aficionados.