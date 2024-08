Pasó por Selección Colombia, Nacional y Millonarios y hoy vive de su inmobiliaria en Miami

Cristian Bonilla fue un reconocido arquero que defendió los colores de equipos de nuestro país como Boyacá Chicó, Nacional, La Equidad y Millonarios. También jugó en el fútbol de Arabia Saudita y en la B de Estados Unidos recientemente. Además de eso hizo parte de procesos de Selección Colombia, desde las juveniles hasta la de mayores. Sin embargo, de manera sorpresiva, con menos de 30 años decidió retirarse para dedicarse a otras actividades personales.

Incluso, dentro de esas decisiones, el nacido en Manizales también armó maletas y se fue a residenciarse en la ciudad de Miami. Allí ya acumula dos años y medio, con varias actividades que lo ocupan a mañana, tarde y noche y sin muchas añoranzas de estar en el fútbol profesional.

"Estoy dedicado a mis negocios personales. Soy coach en '54D', que es un programa de transformación mental y física, que seguro muchos colombianos la conocen por la pandemia. Tengo con mi primo un fondo de inversiones enfocado en la propiedad raíz, tenemos un ecohotel ubicado en Manizales, Colombia, y un par de negocios más en mi país", contó Bonilla inicialmente en su contacto con Gol Caracol.

Más allá de no querer jugar más, ni estar entre entrenamientos, concentraciones, viajes y partidos; el otrora guardameta reconoció que "el fútbol me dejó gratos recuerdos, sueños cumplidos, amigos, pude hacer unas inversiones que me pueden en este momento ayudar a esa segunda etapa del futbolista, poderla llevar con tranquilidad y tener como una buena base".

Cristian Bonilla, último arriba de izquierda a derecha con la nómina de Nacional. COLPRENSA

En el tema relacionado con ser entrenador en '54D' se le ha facilitado su trayectoria como deportista de alto rendimiento y de esa forma poder ser guía de hombres y mujeres que quieren mejorar su estilo de vida. "En el gimnasio estoy trabajando hasta el mediodía. Y en ese rol la mejor forma de tú llegarle a las personas es mediante el ejemplo, cuando tú has vivido toda tu vida haciendo deporte, cuando ya conoces el proceso, esa es la mejor manera. Además con respeto, carácter y motivación", agregó Bonilla.

¿Cómo es negocio inmobiliario de Cristian Bonilla en Estados Unidos?

Cristian Bonilla reveló detalles de su negocio en Miami. Así dijo que "el tema inmobiliario acá se mueve mucho, obviamente hay días mejores que los otros, pero Miami es una ciudad que tiene mucha tendencia a crecer por el público latino. Claramente el crecimiento ha sido exponencial después de la pandemia, la persona norteamericana se dio cuenta de que en Miami se puede vivir cómodo, también por eso han incrementado un poco los precios. Hay que hacer buen análisis a la hora de invertir".

Hablando del fútbol con Cristian Bonilla

Cristian Bonilla, en su paso por la Selección Colombia Sub-20. AYKUT AKICI/AFP

¿Hay vida y qué hacer después de jugar fútbol profesional?

"Claro que hay una vida después del fútbol, seguro. Yo tomé una decisión por cuenta propia, de la cual no me arrepiento y vivo eternamente feliz. En los próximos meses mi hija se viene a vivir acá conmigo, que también fue mi gran sueño, que ella pudiera crecer acá, ofrecerle un mejor futuro. Miami ha sido una bendición para mí, conocí a Dios, Dios vive en mí, soy un fiel seguidor de Cristo".

¿Le hace falta jugar fútbol?

"Jugar no me hace falta, me hace falta a lo mejor compartir lo que era el camerino con los compañeros. No me hace falta pararme en un arco, entendí que uno cumple ciclos, y me quedo con el agradecimiento a Dios por lo que me permitió vivir y el agradecimiento al fútbol por lo que me dio".

¿Ve partidos ahora, de golpe de la Selección Colombia?

"Me he vuelto más hincha que nunca, soy fiel hincha de la selección Colombia, fiel hincha de los equipos en los cuales jugué. A mis amigos que todavía juegan obviamente les hago mucha barra. Vi la Copa América, tuve la oportunidad de ir a la final, que lastimosamente perdimos. De esa manera me gusta ahora el fútbol".

¿Cómo analiza la vida del futbolista?

"Bien, es buena. Realmente uno no se puede encasillar en una sola cosa, y a veces uno como futbolista está encasillado y está bien, pero hay una vida después, y esa vida trae buenos dividendos también, no solamente económicos, sino tranquilidad, paz, libertad. En este tiempo he ido descubriendo mil cosas, aquí pude darme cuenta de que no solamente sé jugar fútbol, sé ser coach, sé dar clases, sé del tema de los negocios, sé de la propiedad raíz. Ahorita tenemos el tema del hotel, me ha tocado aprender de hoteles, de ventas. No hay un solo día en el cual yo me haya arrepentido de la decisión que tomé".