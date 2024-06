"El árbitro tiene que ponerle límites a Vinícius Júnior, para eso está": avisan al brasileño

El seleccionador de Paraguay, el argentino Daniel Garnero, afirmó este viernes que la actitud de Vinícius Júnior "obviamente" no es "muy cómoda de aceptar para los rivales" y llamó a que los árbitros le pongan límites al brasileño.

"Tiene una manera de jugar que obviamente no es muy cómoda de aceptar para los rivales, pero para eso está el árbitro. El árbitro tiene que ponerle esos limites", dijo el técnico en rueda de prensa, tras perder 1-4 ante Brasil, en Las Vegas, resultado que deja a Paraguay fuera de la Copa América de Estados Unidos.

Garnero respondió así a una pregunta sobre si consideraba al 7 de la Canarinha un provocador por su estilo de juego.

El delantero del Real Madrid se vio envuelto en una tangana con jugadores paraguayos luego de tirarle un sombrero a un rival y cuando el marcador ya iba 0-2 a favor del equipo dirigido por Dorival Júnior.

"Él juega como cree que tiene que jugar", añadió.

Antes, el preparador destacó brevemente la actuación de Vinícius, al que describió como "un jugador de lis".

Vinícius Jr. Jugador de Brasil Foto: AFP

Garnero también confesó que están "con mucha bronca" por la eliminación apenas en la segunda jornada del Grupo D y asumió toda la responsabilidad.

"El resultado es malísimo (...) Fue un golpe muy duro, no era lo que esperábamos", sentenció.

El entrenador tuvo además un encontronazo con un periodista, que le pidió autocrítica y garantías de cara a los próximos compromisos de la Albirroja.

"Yo no evadí ninguna respuesta.... ¿Qué respuesta? Me habló del 2010, que querés que le diga. Estoy aquí para hablar del partido recién, no de lo que pasó en 2010", respondió malhumorado.

"Jugamos contra dos de las mejores selecciones, no solo sudamericanas, sino mundiales", se justificó.

Brasil vs. Paraguay. Foto: AFP

En esa línea, dijo que el grupo ha hecho "un esfuerzo muy grande" y que tuvieron al menos dos oportunidades claras con el 0-0 que podrían haber cambiado para siempre el rumbo del partido.

"Hasta el minuto 40 fue un trámite parejo y en tres minutos nos perdimos y nos hicieron dos goles que marcaron una diferencia muy abultada", explicó.

Asimismo, señaló que el plantel paraguayo tiene futbolistas de un nivel "muy superior" a los resultados presentados en esta Copa América, que hasta ahora son dos derrotas ante Colombia y Brasil.

"Hoy no estamos en nuestro mejor momento, eso sin ninguna duda. La responsabilidad de la Copa América es totalmente mía", aseveró.

"Cuando no te sale, no te sale y hoy estamos atravesando un momento muy complicado", agregó.