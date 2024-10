"El Balón de Oro no existe": Real Madrid, señalado por "boicotear" el premio

La actitud del Real Madrid no fue tomada por la mejor manera por parte de diferentes medios europeos, que han lamentado que el señorío del que tanto presume la 'casa blanca' no tenga lugar en esta oportunidad.

Los ‘merengues’ optaron por no ir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro , el 28 de octubre en la capital gala, debido a que se enteraron de que el galardón no sería para Vinícius Jr. ni para Dani Carvajal, dos de sus hombres incluidos en la lista de finalistas.

Esta posición fue tomada por la escuadra ‘madridista’ después de que se filtrara que la estatuilla dorada sería para ‘Rodri’ Hernández, volante español del Manchester City.

Así llegó Rodri Hernández, a París. /AFP

“El Balón de Oro y Uefa no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta… Es un premio que ya no existe”, habría sido el mensaje que circuló a interior del Real.

En consecuencia, los señalamientos no se hicieron esperar con diferentes críticas hacia el conjunto ibérico, que ve estos premios como un nuevo mazazo si se tiene en cuenta la derrota de 2 días atrás 0-4 de local frente al Barcelona en el clásico de la fecha 11 de la Liga de España.

Real Madrid "boicotea" el Balón de Oro y recibe críticas

El hecho hizo que diario como, ‘The Sun’, de Inglaterra, manifestara que el cuadro ‘merengue’ no tomó bien las noticias relacionadas con la no coronación de Vinicius y lamentó su plan de “boicotear la ceremonia”.

Entre tanto, el diario alemán ‘Bild’ también habló de “boicot” y dijo que una actitud así es “sorpresiva” si se tiene en cuenta que el club ‘merengue’ no se suele comportar así.

A su vez, el ‘Mundo Deportivo’ de Cataluña, publicación partidaria del Barcelona, dijo acudió al terminó “plantón” y añadió que ‘Real Madrid TV’ canceló la trasmisión de 5 horas prevista para la ceremonia.

Finalmente, ‘La Gazzetta dello Sport’ de Italia indicó que “el madridismo entró en crisis” y que un “repentino cambió de humor” llevó al club a “abandonar la ceremonia”.

La ‘casa blanca’ tenía planeado desplazar un vuelo con 50 personas a París, entre quienes estaban varios jugadores, como Lunin, Carvajal, Bellingham, Rudiger, Valverde, Mbappé.

