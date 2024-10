Vinícius Júnior, así como candidatos del Real Madrid a otros premios, decidieron que no acudirán a la gala del Balón de Oro de este lunes 28 de octubre, al conocer que el brasileño no se alzará con el reconocimiento a mejor jugador de la temporada.

La expedición del conjunto blanco, que tenía previsto viajar a París a primera hora de la tarde, se canceló debido a dicha información.

“Vinícius no va a ganar, el premio será para ‘Rodri’ (del Manchester City). Una noticia que ha hecho al club ponerse al rojo vivo”, afirmó el diario 'As' de España.

Además, el medio filtró el mensaje que habría circulado al respecto para argumentar su no asistencia al evento:

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinícius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y Uefa no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”.

Esta situación se presenta justo después de la derrota del cuadro ‘madridista’ 0-4 de local ante el Barcelona en el clásico de la fecha 11 de la Liga de España.

Nominados al Balón de Oro 2024

Acá, el listado competo:

● ‘Rodri’ Hernández (ESP, Manchester City / España)

● Vinicius Jr. (BRA, Real Madrid)

● Dani Carvajal (ESP, Real Madrid)

● Jude Bellingham (ESP, Real Madrid)

● Ruben Días (POR, Manchester City)

● Phil Foden (ING, Manchester City)

● Federico Valverde (URU, Real Madrid)

● Emiliano ‘Dibu’ Martínez (ARG, Aston Villa)

● Erling Haaland (NOR, Manchester City)

● ‘Nico’ Williams (ESP, Athletic Bilbao)

● Toni Kroos (ALE, Real Madrid)

● Artem Dovbyk (UCR, Dnipro, Girona y Roma)

● Granit Xhaka (SUI, Bayer Leverkusen)

● Dani Olmo (ESP, Leipzig y Barcelona)

● Florian Wirtz (ALE, Bayer Leverkusen)

● Martin Odegaard (NOR, Arsenal)

● Mats Hummels (ALE, Borussia Dortmund)

● Harry Kane (ING, Bayern Múnich)

● Declan Rice (ING, Inglaterra)

● Vitinha (POR, PSG)

● Cole Palmer (ING, Chelsea)

● Lamine Yamal (ESP, Barcelona)

● Bukayo Saka (ING, Arsenal)

● Hakan Çalhanoğlu (TUR, Inter de Milán)

● William Saliba (FRA, Arsenal)

● Kylian Mbappé (FRA, PSG y Real Madrid)

● Ademola Lookman (NIG, Atalanta)

● Lautaro Martínez (ARG, Inter de Milán)

● Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid)

● Alejandro Grimaldo (ESP, Bayer Leverkusen)