El drama de Alejandro ‘Papu’ Gómez por dopaje: “Campeón del mundo, pero hoy no te llama nadie"

Uno de los campeones del mundo con Argentina en Qatar 2022, Alejandro ‘Papu’ Gómez, vive todo un drama desde que finalizó aquel certamen orbital, todo por cuenta de una sanción por dopaje de dos años, que lo alejó del fútbol y lo tiene ya pensando en el retiro.

Luego de mucho tiempo de silencio el experimentado jugador de equipos como Atalanta, Sevilla, entre otros, decidió ‘abrir su corazón’, contar lo que pasó con su carrera y lo duro que ha sido el tiempo por fuera de las canchas.

En la entrevista para ‘Clank’ de Juan Pablo Varsky, Alejandro ‘Papu’ Gómez sorprendió diciendo que la notificación del positivo por dopaje le llegó mientras estaba en Qatar, a pocas horas de la final del Mundial entre Argentina y Francia.

“Me llega por correo dos días antes de la final que había dado positivo. En la final del Mundial que te llegue una noticia así es horrible, me enfermé esos dos días, estuve muy mal, estuve con fiebre, seguramente me bajaron las defensas, estaba para atrás. Imagínate festejando pero siempre con la cabeza en qué va a pasar”, confesó el nacido en Buenos Aires.

Publicidad

¿Por qué sancionaron a Alejandro ‘Papu’ Gómez por dopaje?

El futbolista argentino recibió la notificación del doping por negligencia grave por consumir terbutalina, sustancia prohibida por la AMA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, y según él mismo fue por tomar un jarabe de uno de sus hijos luego de que una noche le diera “un ataque de tos”. ‘Papu’ Gómez recibió una sanción de dos años en los que no podía tener nada que ver con temas del fútbol mundial.

Publicidad

Lo cierto es que Alejandro Gómez comentó también que a pesar de recibir la mala noticia, decidió no contarlo a nadie hasta después de la final del Mundial de Qatar 2022.

Alejandro 'Papu' Gómez, jugador de Fútbol Foto: AFP

“No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea jugar la final del mundo. Me parecía muy egoísta de mi parte ir a contarle algo feo así a los chicos que estaban por jugar una final del mundo, así que me la guardé para después”, señaló.

Por último en la charla con Juan Pablo Varsky, el ‘Papu’ Gómez contó que ya está pensando en el retiro y eso también lo ha llevado a cambiar su mentalidad y prepararse para ese inminente momento,

“Es aceptar que el personaje tal vez está llegando a su fin, soy una persona común y corriente, soy un padre de familia y tal vez el Papu Gómez está dejando de existir o deje de existir. Un poco trabajado en eso, en el ego de apagarlo un poco. Tratar de subsistir con el personaje, no con el Papu, sino con Alejandro, que vaya a equilibrado eso. Hoy en día pasar de ser campeón del mundo a hoy que no te llama nadie o desapareciste del medio o no juegas más, hay que aprender a convivir con eso”, finalizó de forma cruda el exjugador del Atalanta.