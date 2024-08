El Fútbol Video Soporte se estrenó en el Mundial femenino Sub-20 en Camerún vs. México

En el Mundial femenino Sub-20 2024 que se disputa a partir de este sábado 31 de agosto, en Colombia, se estrenó lo que es Fútbol Video Soporte, una herramienta que en este certamen reemplaza el VAR.

En medio del compromiso entre Camerún vs. México, la técnica de las 'aztecas', Ana Galindo, pidió una tarjeta para una futbolista del seleccionado africano luego de una falta. Inmediatamente, le entregó una tarjeta azul a la árbitra Marta Huerta, quien se acercó al monitor para revisar la jugada.

Luego de observar en la pantalla, la jueza central decidió que no había nada, que no era tarjeta roja, se mantuvo en la decisión.

Marta Huerta, la árbitra del compromiso entre Camerún vs. México por el Mundial femenino Sub-20. Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images

¿Qué es el Fútbol Video Soporte?

"Este sistema es más barato que el VAR, porque no hay árbitros VAR, no hay VAR. Solo hay un técnico de imágenes que le tiene la jugada lista a la árbitra para que vaya y revise y ahí sí toma la decisión. Además, funcionará para las mismas situaciones en las que lo hace el VAR. El FVS es similar, pero no lo mismo que el VAR", esas fueron las palabras del analista arbitral, José Borda, en charla con Gol Caracol.

¿Qué diferencia tiene el FVS con el VAR?

"Para esta herramienta, lo más importante de todo es que son los entrenadores y entrenadoras los que piden la revisión, toda la responsabilidad recae en ellos. Si ven que hay un error claro y manifiesto, van y le dan una papeletica a la árbitra y la cuarta árbitra por el intercomunicador le dice a la jueza central, ‘vea, el técnico de Colombia, o x selección, pidió la jugada. Después de eso, la central va y revisa la jugada. Si el técnico le dio la razón a la árbitra, le devuelven la papeleta para que pida otra, pero si la solicitud no corresponde, le quitan la papeleta que tiene", agregó.