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Gol Caracol  / 🔴 Elche vs. Real Madrid, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la sexta fecha de LaLiga
EN VIVO

🔴 Elche vs. Real Madrid, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la sexta fecha de LaLiga

Real Madrid visita el Estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche en el duelo correspondiente a la fecha 6 de LaLiga.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 15 de sept, 2026
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Elche vs Real Madrid, partido correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga
Elche vs Real Madrid, partido correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga
Fotos: @elchecf y AFP
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  • 01:20 p. m. - PREVIA - Elche vs Real Madrid
    Alineación del Elche

    Estos son los titulares con los que el Elche recibirá al Real Madrid.

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  • 01:15 p. m. - PREVIA - Elche vs Real Madrid
    Alineación del Real Madrid

    Estos son los once con los que el Real Madrid saltará a la cancha.

  • 12:33 p. m. - PREVIA - Elche vs Real Madrid
    Horario del partido

    Estos son los horarios del partido en diferentes partes del mundo. En Colombia el partido está programado para las 2:30 p.m.

  • 12:12 p. m. - PREVIA - Elche vs Real Madrid
    ¡BIENVENIDOS!

    Siga aquí nuestro minuto a minuto del partido entre Elche vs Real Madrid.

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