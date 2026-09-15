🔴 Elche vs. Real Madrid, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la sexta fecha de LaLiga

Alineación del Elche
Estos son los titulares con los que el Elche recibirá al Real Madrid.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨 ⚔️💚@MGS_Seguros #ElcheRealMadrid pic.twitter.com/jRcoL2UFbc— Elche Club de Fútbol (@elchecf) September 15, 2026
Estos son los titulares con los que el Elche recibirá al Real Madrid.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨 ⚔️💚@MGS_Seguros #ElcheRealMadrid pic.twitter.com/jRcoL2UFbc— Elche Club de Fútbol (@elchecf) September 15, 2026
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Estos son los once con los que el Real Madrid saltará a la cancha.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 15, 2026
🆚 @ElcheCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/rHzZI1CQM7
Estos son los horarios del partido en diferentes partes del mundo. En Colombia el partido está programado para las 2:30 p.m.
🗺️ ¡Estos son los horarios del partido!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 15, 2026
✈️ @Emirates pic.twitter.com/6Qn87v0WvK
Siga aquí nuestro minuto a minuto del partido entre Elche vs Real Madrid.
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