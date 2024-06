En Francia no 'caben de la dicha' con Kylian Mbappé: "Hará una gran Eurocopa, seguro"

Benjamin Pavard, defensa de la selección francesa, destacó este viernes aKylian Mbappé, capitán del conjunto galo, como "un ejemplo dentro y fuera del campo" y auguró una "gran" Eurocopa del nuevo delantero del Real Madrid.

"Un gran jugador y un ejemplo tanto dentro como fuera del campo. Es un muy buen capitán. Estoy muy contento de que esté a este nivel, rindiendo en todos los partidos, siendo decisivo, pero también como persona. Es un placer convivir a diario con él. Es muy buena persona", expresó en rueda de prensa en la concentración francesa en Paderborn, donde el equipo se ejercitará por la tarde.

"Estoy seguro de que va a hacer una gran Eurocopa. Es un gran futbolista. Lo va a demostrar en la Eurocopa", añadió Pavard, que también elogió a N'Golo Kanté, del que señaló que siente que eran "dos jugadores más" cuando formó con su equipo en el entrenamiento y destacó la alegría del medio centro, siempre "sonriente". "Siempre lo da todo", agregó.

"Tenemos un equipo completo en defensa y en ataque. Arriba tenemos al mejor del mundo. Y atrás somos fuertes. Somos un equipo muy compacto. A veces hay que saber sufrir en equipo. Y tenemos tanto talento en la delantera que podemos marcar las diferencias en cualquier momento", destacó el jugador del Inter, mientras aguarda a Austria, el próximo lunes en Dusseldorf: "Esperamos un partido muy difícil y con mucha intensidad".

El futbolista de 28 años, habitual central con el Inter, en el pasado lateral derecho, ha jugado más en esa segunda posición en los últimos duelos con Francia. "Me atengo a lo que me pide el entrenador, ya sea lateral derecho o central. Estoy preparado física y mentalmente para estar en el banquillo o para jugar. Me siento bien y preparado", valoró.

Kylian Mbappé con la Selección de Francia Foto: AFP

Internacional en 54 ocasiones con Francia, apenas jugó un encuentro en el último Mundial de Catar; el primero contra Australia. No dispuso de minutos en los seis restantes. "Me siento mejor mental y físicamente. Me siento bien y preparado para ayudar al equipo como suplente o jugando", expuso Pavard, que considera a la leyenda de la selección francesa Lilian Thuram como "un referente" que le ha dado "algunos consejos".

En cada rueda de prensa de la selección francesa en la Eurocopa también surgen preguntas sobre la situación política del país, con elecciones legislativas anticipadas para los próximos 30 de junio, la primera vuelta, y 7 de julio, la segunda, tras la victoria del ultraderechista Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen en los comicios europeos.

"Está el derecho al voto. Todo el mundo debería ir a votar, ya sean los jóvenes, los no tan jóvenes o los ancianos. Creo que todos tenemos que ir a votar. Es importante. Después, no estoy aquí para hablar de política, sino de fútbol", declaró.