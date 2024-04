En la Selección de España toman el partido de fogueo contra Brasil "como una final"

Dani Carvajal dijo este lunes que los internacionales españoles encaran el partido preparatorio contra Brasil "como una final" y como una oportunidad histórica de "demostrar" el equipo que tiene España antes de disputar la Eurocopa 2024, con el objetivo de ganarla.

"Así nos lo ha hecho saber el míster en el vestuario, es un España-Brasil fantástico en nuestra casa, va a haber en el Bernabéu muchísima afición con nosotros y lo vamos a tomar como una final. Es el último partido antes de la lista de la Eurocopa, todos quieren estar ahí y demostrar que tenemos un gran equipo para ganarles", dijo.

"Tanto para Vinícius, Rodrygo, Joselu y para mí no puede haber mejor escenario para un partido así. Hay que disfrutarlo porque la última vez que jugué con la selección en el Bernabéu fue un España-Italia que disfruté mucho. Ojalá sea un gran día", añadió en rueda de prensa.

Carvajal regresará al once tras descansar en Londres contra Colombia. Se ha adueñado del lateral derecho aunque muestra humildad y pensamiento colectivo, poniendo por encima siempre el bien del equipo, y cruzando los dedos para no sufrir una lesión que le impida jugar su primera Eurocopa.

Joselu y Daniel Muñoz en una pelota dividida en el compromiso. BEN STANSALL/AFP

Publicidad

"Ojalá que no me lesione, es verdad que esta temporada he podido disfrutar de todas las listas y estoy muy feliz por ello. La regularidad me hace estar en una de mis mejores temporadas, pero tenemos un grupo de 50 jugadores que pueden estar en la lista de la Eurocopa. Puede haber algún contratiempo de algún compañero pero otro lo suplirá con garantías", opinó.

"Ni mucho menos me considero fijo, estoy aquí como el resto para sumar desde el prisma que me toque. Ojalá pueda disfrutar de estar en el once inicial y si no desde fuera. Todos queremos campeonatos y se ganan cuando todos van en la misma dirección", agregó.

Publicidad

El momento que atraviesa la Federación española, de nuevo bajo el foco, reconoció Carvajal que incomoda a los futbolistas que intentan estar centrados únicamente en lo deportivo.

"No es cómodo para nosotros, para los jugadores. Al final nos perjudica como jugadores de la selección pero intentamos aislarnos, hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y esperando estar un poco más tranquilos en temas extradeportivos y que todo vaya mejor", admitió.

Centrado en lo deportivo, valoró positivamente la llegada a la absoluta de jóvenes valores como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, de apenas 16 y 17 años.

"Le doy la enhorabuena por el debut del otro día", dijo de Cubarsí que se estrenó ante Colombia. "Pese alo joven que es no desentona para nada, está dando un altísimo nivel. Le damos la bienvenida y es otro de los candidatos que puede estar en la Eurocopa", opinó.

Publicidad

"El míster realiza las listas, pero puedo decir que tanto Lamine como Gavi en su día, ahora Cubarsí, son jugadores jóvenes que llegan a la absoluta y están dando el nivel. Lo más importante no es mirar de dónde vienes, ni el carnet de identidad. Están aquí por su rendimiento", añadió sobre los jugadores del Barcelona que han dado el salto muy jóvenes a la absoluta.

Por último, Carvajal aseguró que pese a ser un amistoso irá con todo ante Brasil. "Soy de los que piensan que te puedes lesionar más entrando flojo que fuerte", apuntó. Y pasó página del partido perdido con Colombia, que no merma las opciones de España en la Eurocopa.

Publicidad

"Veníamos tras la derrota en Escocia de firmar una fase de clasificación muy buena y el otro día era un partido difícil ante Colombia que llevaba 19 partidos sin perder. El míster dio alternativas, al debut de chicos como Vivian, pero somos una candidata a la Eurocopa. El ejemplo de Italia en la última muestra que, con un gran grupo, se puede ser campeón", sentenció.