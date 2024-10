En Lazio piden eliminar el VAR tras un puñetazo no revisado en partido contra Juventus

El italiano Angelo Fabiano, director deportivo de laLazio , pidió tras el partido contra laJuventus de Turín la abolición del VAR después de que no se revisara una agresión clara del brasileño Douglas Luiz sobre el español Patric, pocos minutos antes del gol de la victoria de la 'vecchia signora' (1-0).

En un partido que sí intervino para expulsar a Romagnoli en el minuto 25 y dejar a la Lazio con un hombre menos, el VAR no llamó al árbitro para valorar una agresión de Douglas Luiz sobre Patric sin balón de por medio, con un puñetazo en la espalda injustificado.

Una acción que enfadó mucho a la Lazio, que pidió la abolición del VAR tras el encuentro.

"Me gustaría saber para qué sirve este VAR. Hagamos una petición para abolirlo porque está haciendo un daño incalculable esta temporada, no solo a la Lazio", dijo Fabiani a los micrófonos de 'Sky Sport' Italia.

"Douglas Luiz, justo antes del gol, le dio un puñetazo a Patric pero el VAR no intervino y las imágenes están ahí. El mismo Douglas hace una entrada dura sobre Rovella y de nuevo no interviene. Pero sí que lo hace en el episodio de la expulsión de Romagnoli donde el árbitro lo había visto bien desde el campo", protestó el director deportivo.

Douglas Luiz, jugador de la Juventus, en medio del partido contra Juventus. MARCO BERTORELLO/AFP

Fabiani liberó de toda culpa al árbitro de campo porque consideró que era una jugada difícil de ver con el balón en juego.

"Lo de Douglas es un puñetazo, es una conducta violenta, no entiendo por qué no se sanciona. Nos sentimos vacilados. El árbitro en esta circunstancia no tiene nada que ver, hizo un gran partido. Es en la sala VAR donde me tiene que explicar lo que valoran. ¿Por qué no se sanciona a Douglas?", apuntó.

Pero sí pidió sanción para los colegiados del VAR: "Si yo cometo un error en un mercado de fichajes, mi presidente me echa. Entonces deberían sancionar a estos señores que deciden desde allí. Deberían tomarse dos meses de descanso".

Es la segunda jornada consecutiva en la que el VAR y las decisiones arbitrales son protagonistas en Italia. En la anterior, que se disputó justo antes del parón de selecciones, tanto el Roma como el Milan protestaron por las actuaciones arbitrales.

El entrenador del Milan, el luso Paulo Fonseca, calificó de "circo" un partido ante el Fiorentina en el que se señalaron tres penaltis: "Cualquier contacto en el área ahora es penalti", dijo.

Y el francés Florent Ghisolfi, director deportivo del Roma, protestó de manera contundente tras el duelo ante el Monza porque el VAR no revisó un penalti clamoroso sobre Tommaso Baldanzi.