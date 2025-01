"En Manchester United, el entrenador de arqueros, con 63 años, es mejor opción que Rashford"

El entrenador del Manchester United , Rubén Amorim, cree que el preparador de arqueros del club, de 63 años, tiene más posibilidades de entrar en su equipo que el delantero marginado, Marcus Rashford.

El internacional inglés, Rashford, no juega con el United desde el 12 de diciembre y el domingo volvió a quedarse afuera de la convocatoria, en la victoria por 1-0 sobre el Fulham.

Incluso con Manchester United luchando más de la cuenta para vencer a Fulham, Amorim insistió en que el entrenador de arqueros, Jorge Vital, habría sido una mejor opción.

"En el banquillo hemos echado en falta un poco de ritmo para cambiar el partido, pero lo prefiero así, pondré a Vital antes de poner a un jugador que no da el máximo cada día, así que nunca cambiaré respecto a ese pensamiento", dijo Amorim.

Y añadió: "Siempre es la misma razón (por la que Rashford no juega). La razón es el entrenamiento; creo que un futbolista debe hacer en el entrenamiento, en la vida y todos los días, lo mejor posible. Si las cosas no cambian, yo no cambiaré".

💣 Amorim DURÍSIMO con la situación de Rashford en Manchester United pic.twitter.com/zOyiFH7xfu — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2025

"Es la misma situación para todos los jugadores. Si haces lo máximo y lo correcto, entonces podemos utilizar a todos los jugadores", continuó en sus argumentos.

A pesar del impasse entre club y jugador, Rashford, de 27 años, acudió a las redes sociales para felicitar a sus compañeros por la victoria (1-0).

"Enhorabuena por la victoria, chicos", publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Ruben Amorim, director técnico de Manchester United, se lamenta por una derrota en Premier League AFP

El gol de Manchester United, en Craven Cottage, llegó al minuto 78 por mediación del defensa Lisandro Martínez, cuyo disparo desde lejos se coló por encima del guardameta del Fulham, Bernd Leno.

Ofertas no le han faltado a Marcus Rashford y la más cercana fue la del AC Milan, pero las cosas cambiaron. El interés del 'rossoneri' en el jugador inglés terminó cuando estos confirmaron el fichaje de Kyle Walker, ya que solo pueden fichar a un inglés en este mercado de enero, mientras que otra opción, como es la del Barcelona, es complicada por su alto salario y los problemas financieros del club catalán.