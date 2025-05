En Manchester United están advertidos: "Si no ganamos la Europa League, no sirve de nada"

Rúben Amorim, entrenador del Manchester United , abogó por centrar todos los esfuerzos de lo que resta de temporada en esta Europa League y en que si no la ganan, lo logrado hasta el momento "no significa nada".

El técnico portugués habló en 'TNT Sports' después de que su equipo arrollara al Athletic Club por 4-1 y se clasificara a la final de la Europa League . “Lo único que me preocupa es el próximo partido, que no se lesione ningún jugador para la final. Si no la ganamos, esto no significa nada".

"Necesitamos tener a todos disponibles para la final, tener un poco de suerte y estar acertados", agregó Amorim, que necesita esa victoria para reafirmarse en el puesto, algo parecido a lo que le ocurre a su rival, Ange Postecoglou con el Tottenham.

Manchester United avanzó a la gran final de la Europa League al dejar en el camino a Athletic Bilbao. AFP

"Somos casos parecidos. Es un momento difícil para los dos y uno de los dos va a ganar. Va a ser una gran final y vamos a tratar de ganar", sostuvo.

Por último agregó: “Es difícil explicar lo que significa entrenar a este club, pero le queremos dar algo a los aficionados porque hemos estado fatal en la Premier League".

Más voces de los protagonistas

Mason Mount, autor de un doblete contra el Athletic Club en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League, que el equipo bilbaíno perdió por 4-1 contra el Manchester United, aseguró que llevaban mucho tiempo esperando una noche como ésta.

El centrocampista inglés, que salió en la segunda parte y marcó dos goles para sentenciar a los bilbaínos, habló en los micrófonos de 'TNT Sport' tras el encuentro. "Llevábamos mucho tiempo esperando una noche así", dijo Mount, al que las lesiones han truncado sus dos años en Mánchester.

"He seguido trabajando, luchando en cada entrenamiento e intentando ser positivo y cuando he tenido la oportunidad, aprovecharla. Hoy ha salido bien, he salido y he tenido un impacto en el partido", añadió el futbolista.

"El público ha estado increíble, nos han apoyado hasta el final. Estos han sido mis primeros goles en Old Trafford, una noche que llevaba mucho tiempo deseando. Poder volver a Bilbao es un momento muy especial y espero que podamos acabar el trabajo", concluyó Mason Mount.