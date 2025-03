Erling Haaland fue denunciado por un miembro del Manchester City; ¿qué ocurrió?

Una mujer que trabajaba como mascota del Manchester C ity denunció haber sido agredida en la cabeza por el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland , acusación que tanto el club como la policía de Mánchester descartaron tras realizar las investigaciones necesarias.

El incidente, según el diario británico 'The Sun', ocurrió después de un partido contra el Southampton en octubre del año pasado, cuando al tomarse una foto la mujer, vestida con el traje de la mascota del club, Haaland supuestamente le golpeó dos veces por detrás en la cabeza.

Esta mujer, que no ha desvelado su nombre por motivos de seguridad, aseguró que los golpes le produjeron vómitos y dolor de cuello y de cabeza y que, por recomendación del doctor del primer equipo, acudió al hospital, donde confirmaron sus síntomas, aunque no encontraron ningún daño al hacer los análisis.

"El Manchester City niega las acusaciones sobre este tema. El club lo investigó al completo y no encontró ninguna prueba, incluyendo vídeos, que apoyaran esta teoría y que sufriera ninguna lesión. También estamos al tanto de que se produjo una denuncia a la policía de Mánchester y que esta no prosperó", dijo el City en un comunicado remitido a 'The Sun'.

Publicidad

El club asegura que revisó las cámaras de seguridad y describió la acción de Haaland como un "toque amable".

Esta mujer comenzó a trabajar en el City en junio de 2024 y en diciembre el club decidió no renovar su contrato.

Publicidad

En un primer momento, la mujer pensó que había sido una pelota la que le había golpeado, pero que le preguntó a un compañero y este le confirmó que había sido Haaland. Según su versión, cuando fue a los agentes de seguridad del campo a informar de lo ocurrido, estos se rieron y dijeron "al menos puedes contar que te ha golpeado Haaland".

"Pregunté si alguien había hablado con Erling y lo que me dijeron es 'no queremos distraerle'. Me ofendió porque era a mí a quien habían hecho daño pero las preguntas me las hacían a mí. Estoy seguro de que Erling se habría disculpado si le hubiesen dado la oportunidad, pero solo querían que el asunto se olvidara", comentó la mujer.

¿Cuándo vuelve a jugar Manchester City?

Los dirigidos por 'Pep' Guardiola vuelven al ruedo luego del parón de la fecha FIFA, donde visitarán a Bournemouth el domingo 30 de marzo por la FA Cup a las 10:30 a.m. (hora de Colombia).