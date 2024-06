España tendría una sanción económica, por una de sus jóvenes estrellas: ¿de qué se trata?

¡De no creer! Si bien, hasta el momento, España ha sido una de las selecciones que mejor ha respondido en esta edición de la Eurocopa 2024 tras conseguir dos triunfos, uno frente a Croacia y otro contra Italia, un hecho extradeportivo le costaría bastante caro.

Según el diario Bild de Alemania, "la Selección de España recibiría una multa de hasta 30.000 euros si Lamine Yamal, futbolista de 16 años, juega este lunes 24 de junio frente Albania por la última fecha de la fase de grupos".

Ante esto, 'Diaro Olé' explicó el porqué de la situación. "Todo es debido a una ley laboral que existe en Alemania sobre los menores de edad. Para proteger los derechos de los menores de 18 años figura una regla por la que no pueden trabajar después de las 20 horas de cada día. En el caso de los atletas y deportistas hay una excepción: pueden hacerlo hasta las 23", comentaron en primer lugar.

Lamine Yamal es uno de los jóvenes a brillar en la Eurocopa de Alemania 2024. LLUIS GENE/AFP

A lo que agregaron: "La cuestión es que el partido entre España-Albania comenzará a las 21:00 horas de Alemania. Y finalizará cerca de las 23 horas. El problema es que la norma contempla como jornada laboral todo aquello que sucede al finalizar el partido. Así, el baño en el vestuario y una hipotética entrevista post encuentro también computarían como horario de trabajo, tanto para la población alemana como extranjera', concluyeron en el medio argentino.

De esta manera, aún no se conoce cuáles serán las medidas que se tomarán desde la Selección de España. Lo que sí es un hecho es que si el joven deportista no ve minutos en el duelo contra Albania, no habría mayor incidencia de cara a lo que será su paso a los 'octavos' de la competencia, pues hay que recordar que los dirigidos por Luis De La Fuente ya cuentan con un cupo en esta instancia definitiva.

¿Quién es Lamine Yamal?

Es un futbolista del equipo español de Barcelona, quien se ha llevado todos los focos en los últimos meses, debido a su gran talento en el terreno de juego. A su corta edad, ya supo ser ganador de la Liga de España en la temporada 2022-23.

En términos de selección, luego de marcar un gol ante Georgia en septiembre de 2023 entró a la historia como el más joven en anotar para España, llamando así la atención de varios hinchas del balompié mundial quienes han visto en el deportista una destacada participación de cara al futuro.