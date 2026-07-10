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Gol Caracol  / 🔴España vs. Bélgica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final del Mundial 2026
EN VIVO

🔴España vs. Bélgica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final del Mundial 2026

El SoFi Stadium, en Los Ángeles, será el escenario donde rivalizarán España y Bélgica con el firme objetivo de seguir en el Mundial 2026. ¡SÍGA EN VIVO este partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de jul, 2026
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España y Bélgica se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026.
España y Bélgica se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026.
Fotos: AFP
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  • 01:14 p. m.
    👊🏻✔️🔴⚫🟡 ¡Así formará Bélgica!👊🏻✔️🔴⚫🟡

    Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Doku, De Ketelaere y Trossard.

    Selección de Bélgica
    Selección de Bélgica
    Fotografía de: AFP

    • Publicidad

  • 01:12 p. m. - ☑️⚽ ¡TITULARES definidas!☑️⚽
    👊🏻🔴 ¡El XI de España!👊🏻🔴

    Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

    Selección de Portugal vs. Selección de España
    Celebración de la Selección de España
    Fotografías de: AFP

  • 01:11 p. m.
    👊🏻🟡⚫🔴 En Bélgica hay confianza👊🏻🟡⚫🔴

    "Son unos cuartos de final y España es una de las favoritas a ganar. Sabemos las individualidades y cualidades que tienen como colectivo. Son muy potentes en el control de la posesión y tienen mucha personalidad. No vamos a defender solo, si lo hacemos nos eliminaran. Podemos marcar goles, lo hemos demostrado. Contamos con nuestro propio talento. Muchos nos consideran que nos van a eliminar, pero yo confío mucho en nosotros, en que estaremos en semifinales", dijo Rudi Garcia, DT de Bélgica.

    Rudi García con la Selección de Bélgica
    Rudi García con la Selección de Bélgica
    AFP

  • 01:09 p. m.
    🗣️ Voces de los protagonistas

    “Bélgica es una selección muy potente. Si estamos los dos en cuartos es porque estamos entre los ocho mejores equipos del mundo. Es el partido más difícil al que nos enfrentamos, seguro”, esas fueron las palabras de Luis de la Fuente, director técnico de España, en la previa del juego frente a Bélgica, a los medios de comunicación.

    Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España
    Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España
    Foto: AFP

  • 12:14 p. m.
    🔴🔵⚪👊🏻 Francia espera por rival🔴🔵⚪👊🏻

    El vencedor de este compromiso enfrentará en las semifinales a Francia, que venció 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

  • 12:11 p. m.
    ⏱️🤔 ¿A qué hora es el partido?⏱️🤔

    ⏱️🤔 A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón para el compromiso entre la 'roja' y los 'diablos rojos'.

  • 12:10 p. m.
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

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