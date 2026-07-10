🔴España vs. Bélgica, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final del Mundial 2026

👊🏻🟡⚫🔴 En Bélgica hay confianza👊🏻🟡⚫🔴

"Son unos cuartos de final y España es una de las favoritas a ganar. Sabemos las individualidades y cualidades que tienen como colectivo. Son muy potentes en el control de la posesión y tienen mucha personalidad. No vamos a defender solo, si lo hacemos nos eliminaran. Podemos marcar goles, lo hemos demostrado. Contamos con nuestro propio talento. Muchos nos consideran que nos van a eliminar, pero yo confío mucho en nosotros, en que estaremos en semifinales", dijo Rudi Garcia, DT de Bélgica.