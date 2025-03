España vs. Países Bajos EN VIVO, hora y dónde ver en TV el partido de la Nations League

Los cuartos de final de la UEFA Nations League continúa están para alquilar balcón. De los cuatro partidos, solo Dinamarca y Croacia hicieron respetar su localía, mientras que Italia y Países Bajos cedieron terreno contra Alemania y España, respectivamente.

Los dirigidos por Ronald Koeman no supieron mantener la ventaja sobre el vigente campeón de Europa en el Stadion Feijenoord, que empató sobre la hora por intermedio de Mikel Merino, que dejó las cosas igualadas a dos tantos, y la serie se definirá en la vuelta que se jugará en suelo ibérico.

Hora y dónde ver, EN VIVO, España vs. Países Bajos en la UEFA Nations League

España vs. Países Bajos igualaron en la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League. AFP.

El duelo de vuelta entre ambos seleccionados está programado para este domingo 23 de marzo, en el estadio de Mestalla, Valencia, a partir de las 2:45 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de 'Espn', 'Disney +'.

El ganador de la llave, se verá las caras en la semifinal de la Liga de Naciones contra el vencedor entre Francia y Croacia, que se impuso en la ida 2-0, ventaja que deberá defender en condición de visitante.

Koeman confía en sus jugadores

Durante la rueda de prensa previo al encuentro, el estratega neerlandés atendió a los medios de comunicación: "Tenemos un once inicial y un banquillo fuertes, pero no creo que podamos cambiar las cosas de cara a mañana para sorprenderles. La parte positiva es que podemos mostrar imágenes del jueves a los jugadores, y no tenemos que volver a analizar completamente a un nuevo rival".

Y agregó: "Espero otro partido de alta intensidad. Ambos equipos también pueden aprender del pasado jueves, con cosas que se pueden mejorar. El resultado fue 2-2, pero hubo muchos momentos en los que España estuvo bajo presión. Todavía podemos hacerlo mejor, pero me quedé satisfecho con el jueves. Creo que fue nuestra mejor actuación en lo que va de mi segunda etapa como seleccionador nacional".

Por su parte, De la Fuente, dijo: "No podía pedir más a estos jugadores. Nos enfrentamos a un gran rival. Hemos ganado más duelos, hemos rematado bien y no hemos estado a merced del rival. Son muy potentes, y fue un partido digno de una final".