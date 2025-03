"Lamine Yamal pareciera que jugara en el patio del colegio; no conoce la presión"

El delantero de la selección española y del FC Barcelona , Ferran Torres, alabó la figura de su compañero Lamine Yamal, quien inició la jugada del primer gol de su equipo en el empate a dos el jueves ante Países Bajos en la ida a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Lamine no sé si conoce la presión, la verdad. Solo hay que verle jugar, parece que está jugando en el patio del colegio. Ojalá pueda seguir así mucho tiempo", afirmó Ferran en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta, que se disputa el domingo en el estadio Mestalla de Valencia.

El 'Tiburón', que vuelve a su ciudad, afirmó que están concentrados en ganar el partido frente a la Oranje para pasar a la Final Four. "Somos una familia. A pesar del poco tiempo que tenemos para entrenar, estamos muy unidos y eso se nota", esgrimió el atacante.

Pese a no jugar en el primer duelo, Ferran precisó que se siente valorado: "Los entrenadores que tengo también me están dando la confianza. Si no, no estaría aquí y (Hansi) Flick tampoco me daría confianza".

Lamine Yamal fue una de las figuras de la Selección de España, campeona de la Eurocopa 2024. FRANZ KIRCHMAYR/APA-PictureDesk via AFP

"Siempre vienen momentos complicados en los que hay que seguir trabajando, en los que no te afecte nada más de la cuenta. El mundo del fútbol tiene mucha presión y hay injusticias, pero hay que centrarse en tu disciplina, en tu trabajo. A partir de ahí, todo llega", agregó el delantero.

Ferran insistió en que solo piensa en trabajar, a la vez que no se pone techo: "Siempre doy lo mejor de mí y me voy ganando más minutos".