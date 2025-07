Esposa de jugador de Selección Colombia alarmó en redes sociales; "me levanté"

En las últimas horas se presentó una situación que trascendió en redes sociales, que tuvo como protagonista a la esposa de un futbolista de la Selección Colombia, por una publicación suya que alcanzó a generar inquietud entre las audiencias. Se trata de la modelo y empresaria Karin Jiménez, pareja y madre de los hijos del lateral Santiago Arias.

Y es que Jiménez dejó un par de posteos en su cuenta de instagram que encendieron las alarmas. El primero de ellos con una foto con sus ojos hinchados, como si hubiera llorado; y el segundo ya con una nota aclaratoria, seguramente motivada por las reacciones que pudo traer la imagen compartida.

"No estas rota, estas despertando. Lo que hoy duele, algún día será lo que te salvó. He leído tantos mensajes hermosos y también muy fuertes después de este post. Gracias por confiar en mí. Si estas pasando por un momento muy difícil, te abrazo con todo mi corazón. Recuerda que no tienes que atravesarlo sola. Buscar ayuda es un acto de amor propio, no estas rota, mereces sentirte bien", publicó Jiménez inicialmente.

Pero la pareja de 'Santi' Arias, en la actualidad en el Bahía, de Brasil, no se quedó ahí e instantes después, apareció de nuevo en su cuenta en la citada red social. Eso sí, con unas líneas aclaratorias y que tranquilizaron a sus seguidores.

"Quiero aclarar sobre mi publicación: hoy en día estoy bien. Feliz, tranquila y agradecida con Dios. Este post no es porque esté mal ahora, sino que pasé por eso y me levanté. Comparto mi experiencia para que nadie se sienta solo. Para decirles que sí se puede sanar. Con ayuda profesional, amor propio y con Dios, todo es posible. No soy psicóloga, solo soy una mujer que decidió hablarlo", agregó Jiménez, quien fue reina nacional de la ganadería en 2012 y que desde ahí ganó un reconocimiento en el mundo del espectáculo en nuestro país.

Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias - Foto: Instagram

