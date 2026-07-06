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Gol Caracol  / 🔴 Estados Unidos vs. Bélgica; EN VIVO minuto a minuto del partido de octavos de final del Mundial 2026
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🔴 Estados Unidos vs. Bélgica; EN VIVO minuto a minuto del partido de octavos de final del Mundial 2026

Este lunes, el estadio de Seattle será testigo del partidazo entre Estados Unidos y Bélgica que lucharán por un cupo a cuartos de final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE DE ESTE PARTIDAZO!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 6 de jul, 2026
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Estados Unidos vs. Bélgica - Mundial 2026.
Estados Unidos vs. Bélgica - Mundial 2026.
AFP.
REFRESCAR
  • 07:10 p. m. - GOL
    8' GOOOOOL de Bélgicaaa

    Los belgas abrieron el marcador por medio de Charles De Ketelaere que empujó la pelota dentro del área.

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  • 07:01 p. m. - INICIO
    0' Comenzó el partido

    Ya rueda el balón en Seattle

  • 06:53 p. m. - PREVIA
    Salen los protagonistas al terreno de juego

    Ya se preparan para los actos de protocolo.

  • 05:50 p. m. - PREVIA
    Este es el XI titular de Bélgica

  • 05:49 p. m. - PREVIA
    Bélgica ya está en el estadio

  • 05:48 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Estados Unidos

  • 05:47 p. m. - BIENVENIDOS
    Bienvenidos

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Estados Unidos vs. Bélgica, por el Mundial 2026. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora de Colombia).

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