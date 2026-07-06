🔴 Estados Unidos vs. Bélgica; EN VIVO minuto a minuto del partido de octavos de final del Mundial 2026

8' GOOOOOL de Bélgicaaa
Los belgas abrieron el marcador por medio de Charles De Ketelaere que empujó la pelota dentro del área.
Los belgas abrieron el marcador por medio de Charles De Ketelaere que empujó la pelota dentro del área.
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Ya rueda el balón en Seattle
Ya se preparan para los actos de protocolo.
Our formation is set. 📋 #SelectedByPwC #USABEL pic.twitter.com/bHKLsaLQw9— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 6, 2026
In the building. ✔️ #USABEL pic.twitter.com/np3aBU1BBI— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 6, 2026
All About U.S. 🇺🇸#USMNT x The @HomeDepot pic.twitter.com/ud32G5aKrq— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 6, 2026
Sean bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Estados Unidos vs. Bélgica, por el Mundial 2026. El partido comenzará a las 7:00 p.m. (hora de Colombia).
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