Excompañero de Cristiano Ronaldo desea jugar hasta los "45 años": se tiene confianza

El central del Villarreal Raúl Albiol, que en septiembre cumplió 39 años, aseguró este viernes que le gustaría jugar hasta los 45 y que se ve capacitado para hacerlo, aunque admitió que no sabe si será posible porque en España no es aún algo tan habitual como, por ejemplo, en Italia.

"Quiero jugar hasta los 45 pero no sé si lo haré. Italia es diferente. Hay grandes jugadores que han tenido carreras muy longevas. En Italia ha habido jugadores muy veteranos. En España se está normalizando ahora. Lo importante es que sea capaz de competir cada partido", explicó en una rueda de prensa el defensa, que tiene contrato hasta el final de la campaña.

"Puedo jugar hasta los 45, pero no sé si lo voy a hacer. Voy año a año. Ahora mismo me encuentro bien y estoy contento. Lo importante es estar sano y no tener lesiones. Trabajo para encontrarme físicamente bien. El fútbol de hoy en día es muy exigente", recordó el que fuera jugador de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

El jugador valenciano admitió que con su edad "todo cuesta más" que con 20 años y que se debe cuidar más de lo que lo tenía que hacer antes. "Si lo haces a estas edades es porque te gusta. Me gusta mucho competir y cuidarme para estar al nivel que exige el fútbol hoy en día. Sigo teniendo hambre por competir. No sé qué pasará en unos meses", señaló el defensa.

Albiol puso como ejemplo la recuperación de las lesiones. "Al final cuando eres joven, cualquier lesión tienes tiempo para recuperarte. Cuando llegas a cierta edad, todo es más complicado. Lo importante es no sufrir lesiones que te dejen ya sin jugar", explicó el defensa, que ha pasado también por el Valencia, el Getafe, el Real Madrid y el Nápoles.

"Solo pido encontrarme bien, porque lo demás es trabajo y preparación. Cada partido es especial. No sabes si vas a volver a jugar en determinados campos. Busco disfrutar de cada momento. Si sigo aquí es porque soy un apasionado de este deporte", destacó.

El jugador de Vilamarxant afirmó que lo único que le pide al nuevo año es "salud" y "evitar las lesiones" para poder "disfrutar y jugar a fútbol". "Lo demás llega con trabajo y preparación. Pero lo que quiero es tener continuidad y poder jugar hasta final de temporada", apuntó.

"Quiero lograr el objetivo colectivo de llegar a Europa y ayudar al equipo tanto dentro como fuera del campo. No pienso más allá que en disfrutar cada partido. Sé que el tiempo pasa y esto no es para siempre. Ya veremos lo que haremos", explicó.

Albiol adelantó que cuando se retire como jugador seguirá vinculado al fútbol. "Es lo que me gusta desde pequeño. Soy muy fan de este deporte. He disfrutado muchísimo y es mi gran pasión. Seguiré vinculado de alguna forma a este deporte el día que ya no pueda competir. Aún no tengo claro cuál será claramente mi camino, pero el fútbol es mi vida y espero que lo siga siendo en el futuro", concluyó.

Volver a la Liga de Campeones

El central reiteró también el objetivo del equipo es pelear hasta el final de la temporada por la cuarta plaza, la última que da derecho a disputar la Liga de Campeones, pero dijo que para lograr deben reducir la cifra de goles recibidos y obtener buenos resultados ante rivales directos como la Real Sociedad, el equipo ante el que estrenarán el año.

"Para competir por la cuarta plaza, debemos ser muy regulares. Fuera de casa, lo hemos logrado, pero debemos ser más fuertes en casa. La cuarta plaza es muy exigente. Solo hay una plaza para cinco o seis equipos. Queremos estar ahí peleando hasta el final, aun sabiendo que hay equipos que están ahora muy fuertes como el Athletic Club", explicó en una rueda de prensa.

"Fuera de casa, la línea ha sido muy buena. Sabemos que (el de la Real) es un estadio complicado. Siempre que jugamos allí son partidos difíciles e igualados. Pero tenemos tiempo para prepararlo. Nos gustaría acabar la primera vuelta con victoria. Nos ayudaría a acercarnos a la cuarta plaza, que es el primer premio europeo. Queremos por lo menos pelear esa cuarta plaza hasta el final. Para eso debemos conseguir buenos resultados contra rivales directos como la Real Sociedad", añadió.

Preguntado por la irrupción en el equipo del canterano Pau Navarro dijo que lo ve "con personalidad" y "con las mismas ganas que Pau Torres" y valoró "la actitud que ambos han tenido"

"Pau Navarro es diestro y puede jugar en varias posiciones. Son dos chicos de la casa. Tienen ganas de aprender y ser mejores cada día. Luego la ayuda del entrenador y sus compañeros es muy importante. Aconsejarles para que no cometan errores y vayan creciendo con los partidos. Ha demostrado que puede competir a gran nivel. Es un jugador de futuro para el club", aseguró.