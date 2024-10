Exjugador del Real Madrid es motivo de burlas en redes por 'cachos' de su ex

El mundo del fútbol ha tenido una noticia que ha generado resonancia en las recientes horas, pero alejado de las canchas, pero con un exjugador del Real Madrid vinculado, que ha sido centro de burlas, críticas y más por un hecho particular que le pasó.

Se trata del brasileño Vinícius Tobias, quien hace algunos meses había confirmado a través de sus redes sociales que sería papá y estaba feliz de ese paso en su vida.

Sin embargo, el sudamericano luego se enteró que la niña, llamada Maite, no era verdaderamente su hija, pero él ya se la había tatuado, algo que fue lo que generó reacciones en el mundo del fútbol y en las redes.

“Estamos listos para esta nueva etapa y nuestro pequeño milagro llegará pronto”, fueron las palabras con las que Vinícius había anunciado que sería padre. Luego, decidió dejar en su piel lo siguiente: “Maite, te amo”.

Tatuaje exjugador Real Madrid - Foto: Redes sociales

Pero tras el escándalo y luego de terminar su relación con Ingrid Lima, reconocida influencer, se conocieron detalles de lo sucedido y de paso un pronunciamiento de la mujer

“Les pido sinceramente que dejen de atacarlo. Le deseo lo mejor del mundo, que pueda continuar su vida en paz. Decidimos hacer un examen de ADN y reveló que Maitê no es hija de Vinicius. Fue por pedido mío que él no asistiera al parto y no publicara nada sobre Maite hasta que se hiciera el examen. Vinicius y yo ya nos sentamos y hablamos amistosamente”, escribió a través de su cuenta de Instagram para que dejaran de burlarse y criticar a Vinícius Tobias.

En el diario ‘El Clarín’, mencionaron que “distintos portales brasileños revelaron que la creadora de contenidos mantenía una relación con un repartidor de comida, al mismo tiempo que estaba vinculada con Vinicius. De esta manera, el desconcierto era cada vez más grande y el escándalo escaló un poco más. Además de la infidelidad de la influencer Lima, también se descubrió que el futbolista mantenía una relación paralela”.