FC Barcelona, nuevamente, en líos: no podrá inscribir ni contar con una de sus estrellas

El juzgado mercantil número 10 de Barcelona ha denegado al FC Barcelona la cautelar con la que el conjunto azulgrana pretendía prorrogar la inscripción del mediapunta Dani Olmo en LaLiga EA Sports hasta final de temporada, según el auto dictado este viernes por el magistrado Ignacio Fernández de Senespleda. La entidad azulgrana dispondrá de veinte días para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, algo que el club realizará el próximo lunes 30 de diciembre, según han confirmado a EFE fuentes del Barça.

En su demanda, presentada el pasado lunes, el Barcelona argumentaba que existía un "abuso de la posición de dominio" en una interpretación del artículo 77 en las Normas de Elaboración de Presupuestos (NEP) de LaLiga, referente a los supuestos de lesión de larga duración de un jugador, y que en verano le permitió destinar el 80% del salario del defensa danés Andreas Christensen para incluir el contrato de Dani Olmo hasta el 31 de diciembre.

Según el auto, el Barcelona pidió a LaLiga el pasado 26 de septiembre extender hasta el 30 de junio de 2025 el contrato de Olmo valiéndose para ello del coste de parte de la ficha de Marc-André ter Stegen, que se lesionó de gravedad el pasado 24 de septiembre, una petición que LaLiga denegó.

En este sentido, el juez asegura que "la norma permite excederse para que un jugador supla a otro, pero no permite excederse para que con la sustitución por la lesión de un jugador resulten inscritos en plantilla más de un jugador", ya que el Barcelona ya fichó al arquero Wojciech Szczesny tras la baja del alemán.

"La finalidad de autorizar el exceso de gasto es para que una baja de larga duración no merme la competición del equipo, no para que la baja de larga duración permita alcanzar la inscripción de jugadores que con su salario exceden el límite, que es lo que pretende el FCB (FC Barcelona)", sostiene el juez.

Además, apunta que "resulta difícil atribuir una conducta de abuso de posición de dominio respecto de una interpretación de la LaLiga" que ha sido validado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Por ello, el juez concluye que "no se observa, en este momento de análisis preliminar, que la LaLiga con su decisión esté perjudicando la competencia efectiva o falseando el mercado".

Dani Olmo como nuevo jugador del FC Barcelona Foto: vía X @FCBarcelona

Además, argumenta que "LaLiga ha dispuesto unas normas de equilibrio presupuestario implementando la competencia que la ley le confiere". En sus conclusiones, el juez también niega que exista "un acto de obstrucción contrario a la buena fe" por parte de LaLiga en la decisión de no permitir que el Barcelona pueda prorrogar la inscripción de Dani Olmo.

"No observo un trato discriminatorio ni arbitrario en la decisión de LaLiga que permita apreciar una contravención de los usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado", defiende.

El Barcelona, en su escrito de denuncia, también apuntó que corría el peligro de "mora procesal", ya que la RFEF le comunicó a tres semanas que expirara el contrato de Olmo que una vez finalizado el contrato federativo el 31 de diciembre la entidad no podría volver a inscribir al jugador en lo que resta de curso 2024-2025.

En este sentido, el juez admite que "existe un peligro de mora procesal (...) se le pueden causar prejuicios al FCB (FC Barcelona) como es el caso de la pérdida del jugador referido". No obstante, apunta que "no puede obviarse que el FCB, con la inscripción del Sr. O. (Dani Olmo) sólo hasta el 31/12/2024, se ha situado en la posición de riesgo que quiere enervar con la medida cautelar, ya que tal como venía interpretándose el art. 77 de la NEP hasta el momento de su inscripción, no permitía imaginar al FCB que la lesión del Sr. T. S. (Ter Stegen) pudiera servir para la inscripción por el resto de la temporada del Sr. O.".

Dani Olmo, jugador del FC Barcelona. MANAURE QUINTERO/AFP.

Y añade: "El FCB no ha acreditado haber cuestionado la interpretación de la norma realizada por LaLiga en ninguno de los casos anteriores, sin que resulte determinante en dicha omisión el hecho que en el caso del Sr. O. ya estuviera inscrito, puesto que lo que opera en todos los casos es si la aplicación de un exceso en el límite de gasto por una baja de larga duración puede realizarse en favor de un jugador o más de uno".

Por ello, concluye que la entidad azulgrana asumió, en el momento de su inscripción, que el Sr. O. (Dani Olmo) causaría baja el 31 de diciembre de 2024 si para esa fecha el club no alcanzaba el debido equilibrio presupuestario que permitiera la asunción de su ficha".

El propósito del Barcelona era implementar la misma solución que en su día se llevó a cabo para la inscripción en el primer equipo del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', pero esta vez el fallo del magistrado fue negativo. Así pues, el tiempo corre en contra del club catalán, que en agosto logró inscribir a Olmo solo hasta el 31 de diciembre por la baja de larga duración del defensa Andreas Christensen haciendo uso del artículo 77 de la NEP para destinar el 80% del salario del defensa danés para incluir el contrato del mediapunta egarense. Sin embargo, el central ya estará disponible y su situación contractual deberá ser regularizada.

La cuestión radica en los incumplimientos de los términos del 'fair play' financiero por parte del Barcelona, que se sustentan en las diferencias de criterios contables entre el club y LaLiga. Por ejemplo, el club azulgrana cree que la renovación al alza del contrato de Nike tendría que ser contabilizada como un nuevo ingreso, algo que fue considerado inicialmente por LaLiga, pero después matizado en negativo.

Jugadores del Fútbol Club Barcelona celebran un gol contra Real Betis, en La Liga de España Getty Images

Así, al Barça le siguen faltando 60 millones para cumplir sus objetivos contables y en el contrato de Nike solo se cuantifican los 10 millones que son el prorrateo del bonus por la firma del nuevo compromiso. El pasado 17 de diciembre, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró durante la tradicional comida de Navidad compartida con los medios de comunicación que el Barça quiere "tener todas las posibilidades abiertas" para prorrogar las inscripciones de Olmo y del delantero Pau Víctor, cuya inscripción también finaliza el 31 de diciembre.

Además de la vía judicial, Laporta afirmó que el club trabaja "en la línea de conseguir mas ingresos" para poder cumplir con las normas del 'fair play' financiero y, en este sentido, añadió que está "acabando de cerrar otras operaciones" a parte de la renovación al alza del acuerdo con Nike, insuficiente a ojos de LaLiga. En última instancia, aunque el presidente no lo mencionó de forma explícita, existe la opción de presentar un aval personal.