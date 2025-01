Filtran negocio del Aston Villa con Jhon Jáder Durán: sería un intercambio por figura del PSG

Si bien el fútbol en Inglaterra no se detiene y los equipos siguen en acción, el mercado de fichajes también sigue moviéndose y por eso la prensa británica asegura que Aston Villa tiene en mente un negocio con el colombiano Jhon Jáder Durán .

"El PSG está listo para conversaciones con el Aston Villa sobre un sensacional acuerdo de intercambio de dinero más jugador que involucra a Randal Kolo Muani y Jhon Duran, según han informado fuentes a 'Football Insider'", fue la revelación que hizo de entrada el medio en mención.

Según el portal, Kolo Muani no está muy bien adaptado al PSG y de hecho es muy poco tenido en cuenta por el DT Luis Enrique en el once titular. Por eso, PSG no vería con malos ojos ese posible 'canje' con un Durán que se ha desatado en goles desde el banco de suplentes y es un futbolista que, si bien pide más minutos, es joven y puede ir llevando un proceso.

Lo que podría entorpecer el negocio, es que el Villa no es el único club inglés que sigue de cerca a Kolo Muani. "Las fuentes ya le han dicho a Football Insider que jugadores como el Manchester United y el RB Leipzig se encuentran entre los posibles pretendientes para el atacante en la ventana de transferencia de enero", agregaron sobre el delantero de la selección francesa de fútbol.

Randal Kolo Muani, fichaje estrella del París Saint-Germain en este mercado de fichajes. Página web oficial del PSG

Ahora, por si no fuera suficiente, el medio le puso prácticamente fecha al encuentro entre los dos clubes. "Se entiende que el PSG mantendrá una reunión con el equipo de la Premier League la próxima semana sobre un posible acuerdo de intercambio que involucra a Kolo Muani y Jhon Duran", complementaron.

Los números de Muani en el PSG

Kolo Muani, en su temporada 24/25 con el PSG, ha mostrado un rendimiento destacado. Ha jugado 14 partidos, repartidos entre la Ligue 1 y la UEFA Champions League. En la Ligue 1, ha disputado 10 encuentros, logrando 2 goles y 1 asistencia, sumando un total de 350 minutos en el campo. En la Champions League, ha participado en 4 partidos, aunque sin goles ni asistencias, acumulando 103 minutos.