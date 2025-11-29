🔴 Flamengo vs. Palmeiras, EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Copa Libertadores

¿En dónde ver 📺 y ?
La final de la Copa Libertadores la podrá seguir a través de la señal de 'Espn', 'Pluto TV' y 'Disney+'.
El compromiso de la final de la Copa Libertadores se jugará en el Monumental de Lima, en Perú, que por segunda vez será sede de esta competición. La primera fue en 2019, cuando Flamengo se coronó campeón tras vencer 2-1 a River Plate.
La definición de la Copa Libertadores 2025 está programada para las 4:00 p. m. (hora colombiana).
