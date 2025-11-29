Síguenos en:
🔴 Flamengo vs. Palmeiras, EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Copa Libertadores
EN VIVO

🔴 Flamengo vs. Palmeiras, EN VIVO; minuto a minuto de la final de la Copa Libertadores

Este sábado se conocerá al nuevo campeón de la Copa Libertadores, con Jorge Carrascal como el único colombiano que va por su primera consagración continental.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de nov, 2025
Flamengo vs. Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores
Flamengo vs. Palmeiras, por la final de la Copa Libertadores
AFP
  • 01:32 p. m. - 🏆 Final Copa Libertadores 🏆
    ¿En dónde ver 📺 y 🛜?

    La final de la Copa Libertadores la podrá seguir a través de la señal de 'Espn', 'Pluto TV' y 'Disney+'.

  • 01:30 p. m. - 🏆 Final Copa Libertadores 🏆
    ¿En qué 🏟 se disputará?

    El compromiso de la final de la Copa Libertadores se jugará en el Monumental de Lima, en Perú, que por segunda vez será sede de esta competición. La primera fue en 2019, cuando Flamengo se coronó campeón tras vencer 2-1 a River Plate.

  • 01:27 p. m. - 🏆 Final Copa Libertadores 🏆
    ¿A qué ⌚se jugará la final?

    La definición de la Copa Libertadores 2025 está programada para las 4:00 p. m. (hora colombiana).

  • 01:24 p. m. - 🏆 Final Copa Libertadores 🏆
    👋¡Bienvenidos!👋

    Flamengo y Palmeiras buscarán su cuarta Copa Libertadores este sábado 29 de noviembre...

