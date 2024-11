Florentino Pérez ‘no tira la toalla’ y advierte a UEFA sobre su proyecto de la Superliga

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid , se mostró “más optimista que nunca” acerca de poder hacer realidad el proyecto de la Superliga y que, gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de “posición dominante”, tienen “una oportunidad única para construir un nuevo modelo” que “revitalice” el fútbol y le “devuelva su grandeza”.

“La Superliga es innovación. Hoy soy más optimista que nunca porque el 21 de diciembre de 2023 cambiamos la historia del fútbol para siempre. Nada será igual. Ese día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso fin de forma rotunda y para siempre décadas del monopolio de la UEFA”, apuntó.

“Nunca dijimos que fuera fácil derribar un monopolio, con presiones en forma de insultos y amenazas que podrían haber derribado a cualquiera, pero no a nosotros. Hoy podemos decir con orgullo que, del mismo modo que la visión de Santiago Bernabéu impulsó la creación de la Copa de Europa, contra los opositores FIFA y UEFA, el Real Madrid ha vuelto a honrar su historia”, añadió.

“No hemos dado esta batalla solo para celebrar una sentencia. Tenemos una oportunidad única para construir un nuevo modelo de gobernanza y competición. Hay una oportunidad real de revitalizar el fútbol y devolverle su grandeza. Cuanto antes lo hagamos, mejor”, continuó.

“Es notorio que los actores del fútbol están enfrentados. Este sistema no funciona y el momento es crítico. Ha llegado la hora de actuar. A22 -empresa promotora de la Superliga- quiere encontrar lo antes posible un equilibrio para satisfacer a todos los actores del fútbol. El formato será 100% meritocrático y buscará soluciones a los graves problemas a los que se enfrenta el fútbol. Estamos ante un momento histórico. La sentencia de la Superliga nos devolverá la libertad, como comprobarán en el futuro”, prosiguió.

Florentino insistió en su crítica, pronunciada en ocasiones anteriores, a los pocos enfrentamientos entre equipos grandes.

“Nadie se preocupa por ofrecer a los aficionados el mejor espectáculo posible. ¿Cuántas veces ha visitado un equipo inglés nuestra casa en su historia? 22 ocasiones en 122 años de historia. Hemos jugado contra equipos como el Arsenal solo una vez en ‘Champions’”, apuntó.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Foto: AFP

“En el tenis hemos disfrutado viendo a Nadal enfrentándose a Federer y Djokovic en más de 100 ocasiones”, señaló.

Un cambio de modelo que se sustenta en que, en su opinión, el fútbol actual está “herido de gravedad”.

“Nunca la situación estuvo tan deteriorada como ahora. La reciente subasta de los derechos de la liga italiana quedó por debajo de las expectativas; y lo mismo en Alemania. El desastre absoluto se produjo en Francia. De los 1.000 millones que ingresaba tras la anterior subasta, a menos de 500; es un resultado desastroso y es la única liga europea, igual que la española, en la que ha entrado el fondo CVC”, declaró.

“En España, la última subasta de derechos dejó resultados decepcionantes, inferiores a la anterior. Real Madrid ingresó la pasada temporada por derechos audiovisuales prácticamente lo mismo que hace 10 años. La operación de LaLiga con CVC ha empeorado la situación”, añadió.

Un, según su análisis, mal momento que se traslada al fútbol europeo, razón por la que Florentino insiste en el cambio de modelo.

“Si las ligas nacionalidades tienen cada vez más dificultades, las europeas no muestran mejor panorama. El nuevo formato de la Champions no es una solución. Ha aumentado los partidos intrascendentes, por lo que tiene menos valor. La competición solo llamará la atención de los aficionados al final y no desde el comienzo, como debería pasar”, señaló.