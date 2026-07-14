🔴 Francia vs. España; EN VIVO minuto a minuto de la semifinal del Mundial 2026

España saldrá con su uniforme alternativo
Hoy jugamos con la camiseta que todos quieren.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/udilfXRwZR— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
Hoy jugamos con la camiseta que todos quieren.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/udilfXRwZR— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
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🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Francia.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
¡Queremos estar en la final! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/HG73ITkT4M
Hagamos GRANDE otro 14 de julio.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/AASFzA4vgF— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
Le vestiaire est en place 👕✅ #FRAESP | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nj3fFa3NjH— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 14, 2026
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre España y Francia por la semifinal del Mundial 2026. El balón rodará en el estadio de Dallas a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
¡Qué partido nos espera hoy! 🤩#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 14, 2026
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