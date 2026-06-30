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Gol Caracol  / 🔴Francia vs Suecia; EN VIVO minuto a minuto del juego de 16vos de final, del Mundial 2026
EN VIVO

🔴Francia vs Suecia; EN VIVO minuto a minuto del juego de 16vos de final, del Mundial 2026

Este martes, el Metlife Stadium será testigo del partido entre Francia y Suecia por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026. ¡NO SE PIERDA ESTE PARTIDAZO!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 30 de jun, 2026
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Francia vs Suecia en el Mundial 2026
Francia vs Suecia en el Mundial 2026
AFP
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  • 03:53 p. m. - PREVIA
    Salen los jugadores al terreno de juego

    Saltan al campo para los actos de protocolo

    • Publicidad

  • 03:11 p. m. - PREVIA
    ¡Los suecos ya están listoss!

  • 03:10 p. m. - PREVIA
    ¡Llegada de la dos veces campeones del mundo!

  • 02:58 p. m. - PREVIA
    Este es el XI inicial de Suecia

  • 02:58 p. m. - PREVIA
    ¡Este es el XI inicial de Francia!

  • 02:57 p. m. - BIENVENIDOS
    ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Francia y Suecia por los 16vos del Mundial 2026.

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