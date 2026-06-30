🔴Francia vs Suecia; EN VIVO minuto a minuto del juego de 16vos de final, del Mundial 2026

Salen los jugadores al terreno de juego
Saltan al campo para los actos de protocolo
Saltan al campo para los actos de protocolo
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Uppladdningen är igång på Meadowlands Racing & Entertainment 🇸🇪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zUBuzSDECn— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 30, 2026
👀 Au coeur du vestiaire, avec les Bleus 💙— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026
Ça commence maintenant ! 👊#FRASWE | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PoKWZzCwpN
Framåt Sverige! 🇸🇪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WajEUaINRZ— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 30, 2026
La composition des Bleus pour affronter la Suède en 16e de finale 🇫🇷💪— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026
🔜 Coup d’envoi à 23h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRASWE l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6uATVI0O3m
Sean bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Francia y Suecia por los 16vos del Mundial 2026.
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