“A Efraín Juárez no le veía dotes como técnico; de pronto como directivo”

Efraín Juárez es el hombre de moda en Colombia y en México, su país natal, luego de su rápido éxito como director técnico, siendo campeón en su primera experiencia como entrenador principal de un equipo, con Atlético Nacional , al que sacó campeón de Copa y Liga en menos de seis meses.

Luego de los trofeos obtenidos por el estratega ‘manito’ las reacciones siguen llegando y esta vez de parte de un colega, un reconocido y famoso timonel, que tuvo el privilegio de tener como jugador, aunque fue sincero y no lo veía como un estratega.

Se trata de Miguel ‘Piojo’ Herrera, quien en ‘Fox Sports’ se refirió a Efraín Juárez y se mostró orgulloso por lo que ha logrado su compatriota en otro país y dejando huella para toda la vida.

“Sinceramente no le veía dotes como técnico. El tipo se ve muy preparado, se ve con mucho entusiasmo, pero a lo mejor lo veía con un dote para ser directivo, pero bueno me da muchísimo gusto que ‘Efra’ consiga los logros que tiene”, aseguró el entrenador de 56 años, uno de los más reconocidos en México.

Aunque no ha seguido de cerca el corto proceso de Efraín Juárez, Miguel ‘Piojo’ Herrera no dudó en mencionar lo que ha percibido de la labor de su colega, basado más que todo en el manejo de grupo.

Efraín Juárez. Foto: colprensa.

“Realmente no sé qué virtudes le puedo ver a Efra, la verdad no lo he visto trabajar mucho, pero a la distancia se ve que tiene un buen grupo, se ve que tiene buena llegada con los muchachos, su equipo tiene una buena idea de juego, habrá que esperar un torneo más para ver cómo se va definiendo su estilo y su idea. Hoy en día, exitosísimo”, aseveró el DT sobre Juárez.

Miguel ‘Piojo’ Herrera fue el entrenador de Efraín en el América, entre 2012 y 2013, saliendo campeón en el Torneo Clausura 2013, tal y como lo detallaron en ‘MedioTiempo’.

¿En qué equipos jugó Efraín Juárez?

En México vistió las camisetas de Pumas Morelos, Universidad Nacional, América y Monterrey. Con la U y las ‘Águilas’ consiguió títulos locales.

Ya en el exterior, Efraín Juárez militó en Celtic, de Escocia; Real Zaragoza, de España; Vancouver Whitecaps, de Canadá, y Valerenga, de Noruega.

Además, hizo parte de la Selección de México, tanto de mayores, como en la Sub-17 y Sub-20. De hecho, jugó tres partidos en el Mundial de Sudáfrica 2010.