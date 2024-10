A Efraín Juárez no se le 'sube' por buen presente de Nacional: "Vamos paso a paso"

Minutos después de vencer por 0-1 a Fortaleza, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Efraín Juárez habló en rueda de prensa, analizando lo que fue la victoria y el presente de Atlético Nacional, que cada vez está más cerca de clasificar a los ocho.

“Un análisis muy claro del juego no lo tengo ahorita, la verdad, pero me quedo con los primeros minutos, porque todo lo que trabajamos se hizo desde el principio. Después el gol llega muy rápido, de una jugada que la teníamos planeada”, indicó de entrada el estratega ‘verdolaga’, quien no quedó muy contento después de la anotación.

Y es que, enfatizando en que Nacional bajó la intensidad en campo rival desde muy temprano, Juárez hizo una autocrítica a voz alta para sus dirigidos: “Desafortunadamente, y no quiero hablar, pero luego del gol el equipo viene a bloque abajo y estuvimos en transición, donde pudimos marcar el 2-0. Hemos trabajado los dos bloques y me parece que en ese aspecto que nos mantuvimos en bloque bajo, que no es lo que queremos, me encantaría sentarme a analizar el partido”.

“Ya en el segundo tiempo me quedo con el funcionamiento, es una cosa que lo platicamos en elntretiempo; les cerramos el centro, los dejamos jugar por fuera, fuimos intensos y por ahí, aún así, creamos opciones de gol, que para mí es valioso, a pesar de que hemos remado contra muchas circunstancias que han sido ajenas a nosotros y que no nos han favorecido; el equipo se queda callado, trabajo y, con diez hombre, propone”, complementó el entrenador de Nacional, en rueda de prensa.

*Otras declaraciones de Efraín Juárez:

¿Qué sensaciones le quedan de la victoria ‘verdolaga’?

“Es difícil analizar porque son 44 minutos con once hombres, después analizar diez contra once es complicado. Tenemos que ver cómo mejoramos en el aspecto de cuando estábamos completos. Para mí es un orgullo y soy un privilegiado de estar en este gran grupo, porque al final ellos son los que hacen fácil nuestro trabajo, de todo el club”.

¿Cuál ha sido la clave del buen presente de este equipo?

“La realidad. Para mí el grupo la unión el esfuerzo sacrificio, más allá de que no podemos hacernos víctimas de las situaciones, nos ha llevado la regularidad que hemos estado buscando, aunque falta muchísimo, tenemos que seguir sumando. Estamos enfocados en que tenemos que seguir mejorando, porque falta mucho más allá de esas cinco victorias de visita. Si en el análisis de este partido tenemos que evaluar y enojarnos entre nosotros, tenemos que hacerlo, pero todas esas cosas son las que nos tiene en la situación en la que hoy en día estamos”.

¿Cómo analiza el clásico contra Medellín, por Copa?

“El jueves es un partido importante, hay que prepararlo bien, hay que recuperar, venimos con una seguidilla de juegos bastante larga, entonces es importante hacer la recuperación y llegar bien. Lo hemos dicho en el grupo, hay que ir paso a paso, pero no pasamos la pagina hoy, hay que evaluar qué hicimos bien, qué tenemos que mejorar, evaluarlo con todo el grupo y preparar el partido para el jueves; así es como trabajamos”.