A exjugador del Junior lo 'tildaron' de ser hincha del América y lo sacaron del Metropolitano

Luego dela victoria de América de Cali sobre Junior , desde la tanda de penales por la Copa Sudamericana, el ex jugador Jamerson Rentería, sufrió una situación escandalosa en el estadio, impidiéndole ver el partido en su totalidad.

Jamerson Rentería, fue un futbolista profesional en nuestro país, que tuvo una amplia trayectoria por varios equipos como lo fue en el conjunto 'tiburón', dejando una marca en el equipo de Barranquilla, y aún siendo recordado por muchos aficionados.

Lamentablemente, el ex jugador de la capital del Atlántico, relató en una entrevista para 'Habla Deportes', una situación bastante polémica, luego de que se encontrara en el Estadio Metropolitano, el día del partido de la Copa Sudamericana entre Junior y América, cuando de repente, oficiales de seguridad, le solicitaron su salida antes de terminar el compromiso.

"Cuando estábamos editando unos videos en el entre tiempo para mi pagina, llegaron cinco policías, diciéndome que tenia que salirme del estadio porque yo era hincha del América ", explicó el barranquillero.

Publicidad

❌ La insólita situación que vivió Jamerson Rentería, ex jugador de Junior, en el partido del jueves ante América de Cali.



👀 ¿Hasta cuándo situaciones como esta se presentarán con las barras? #juniordebarranquilla #junior #juniorhd #barranquilla #colombia pic.twitter.com/8GIXiAwDGc — Habla Deportes (@HablaDeportes) March 8, 2025

"Yo soy costeño, en el frente 'rojiblanco' están más pendientes de que hinchas van y no de su propio equipo, fueron ellos, los que le dijeron a los policías que me sacaran, quien sabe s por ser negro, pero no entiendo", concluyó el jugador con pasado en Junior, afirmando que la orden vino de la famosa barra del 'tiburón'.

Publicidad

La entrevista que ya tiene más de 18.000 visualizaciones en la red social X, ha rechazado por parte de los aficionados esta situación, no solo por la mal gestión de la policía en ese momento, sino a pesar de mostrar las pruebas que reconocían que Jamerson no era hincha del conjunto 'escarlata'.

Este caso, es uno más, de los que se han presentado en los diferentes escenarios del país, donde las 'barras bravas', han sido las protagonistas de hechos lamentables hacia algunos aficionados.