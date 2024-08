A Sebastián Viera y a Real Cartagena no le falta apoyo: las 38 porristas también juegan

En la presente semana una de las noticias del fútbol colombiano tuvo como protagonista a Sebastián Viera, el exarquero histórico de Junior que se convirtió en nuevo entrenador de Real Cartagena, de la Primera B, y que este domingo hará su debut oficial en el estadio Jaime Morón, de la capital del departamento de Bolívar. El rival será Unión Magdalena, otro grande de nuestro país, y se tiene expectativa de ver un buen espectáculo.

Pero más allá de lo meramente futbolístico, a los jugadores y al nuevo cuerpo técnico de los cartageneros no les va a faltar apoyo de sus porristas, que también se preparan y se alistan para hacer sentir esa voz de apoyo al club de sus amores.

Y la voz principal allí es la de una de las capitanas: Nataly Fuentes Marrugo, quien habla con pasión del Real Cartagena y que lidera a 38 jóvenes que están listas para ser una voz de apoyo para el equipo de Viera.

"Me dedico a ser la capitana de las porristas del Real Cartagena, trabajando con ellas en la creación coreográfica de manera profesional y artística. Para mí y para todas es una inspiración de apoyo para participar en este proyecto. Me hace muy feliz, como segunda princesa de Cartagena, trabajar en el deporte y que los cartageneros tengan sentido de pertenencia para apoyar a su equipo", dijo Nataly, quien tiene 21 años y es estudiante de comunicación audiovisual, en una charla con Gol Caracol.

Publicidad

La modelo y bailarina, que resaltó el liderazgo del director del grupo que es Yaistell Mosquera García, también contó un detalle de los integrantes del plantel. "En lo particular admiro mucho a Christian Marrugo, ya que además de jugar en el Real, hace parte de la familia por mi abuelo materno y he visto que juega bien y hace goles. No tenemos mayor contacto, pero sabemos que él es clave en este equipo".

Fuentes también se refirió a la llegada del uruguayo Viera al banquillo técnico y así comentó "nuestro equipo ha tenido una lucha para ascender y ahora esa llegada o cambio es para buscar mejores cosas. Este técnico tendrá una nueva visión, aportes para mejorar y así cumplirnos las expectativas de llegar a la A".

Nataly Fuentes porrista Real Cartagena - Foto: Cortesía Nataly Fuentes

Publicidad