¿Emiliano ‘Dibu’ Martínez es irrespetuoso con sus rivales? El arquero habló de su actitud

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de Aston Villa y de la Selección Argentina es reconocido no solo por su grandes atajadas o actuaciones memorables, sino también por su particular forma de ser, que genera distintas opiniones entre los amantes del fútbol.

Por eso, en una entrevista con ‘The Guardian’ el guardameta habló sin pelos en la lengua sobre este tema que le causa tantas críticas, aunque fiel a su estilo se mostró tranquilo por lo que hace en la cancha y que enoja a propios y extraños.

¿Emiliano ‘Dibu’ Martínez es irrespetuoso con sus rivales?

“La gente piensa que soy el fanfarrón pero es probablemente el que no me conoce. Cuando le preguntas a todos mis compañeros, a los de la selección yo hago todo por mi equipo, trato de ayudar a todos porque lo único que quiero es lo mejor para mi club y mi país, eso es todo lo que me importa. Nunca trato de irritar a los fanáticos, nunca hago eso. Simplemente trato de bajar el ritmo cuando el juego está en nuestra contra, trato de patear la pelota lo más fuerte que puedo hacia el otro lado”, dijo de entrada el arquero del Aston Villa.

Por la misma línea, ‘Dibu’ Martínez señaló que no “insulta” a nadie y se mete con temas delicados, y que es un tema que queda en el terreno de juego.

“Si te mantienes firme y no insultas a nadie, ninguna religión, pues creo que puedes hacer lo que quieras. No digo malas palabras, no insulto a nadie simplemente intento ayudar a mi equipo, eso es todo. Siempre respeto a los jugadores, nunca cruzo la línea”, aseguró el argentino en charla con el citado medio.

'Dibu' Martínez y Luis Díaz en medio de una jugada del partido en el Hard Rock Stadium. BUDA MENDES/Getty Images via AFP

¿Qué polémicas ha tenido Emiliano ‘Dibu’ Martínez?

Algunas de las más recordadas son la tanda de penaltis contra Colombia en la semifinal de la Copa América 2021, en Brasil, donde ‘intimidó’ con palabras fuertes a los jugadores de nuestro país y les atajó varios de los remates desde los doce pasos.

Además, en aquella ocasión también hizo algunos gestos obscenos que causaron críticas y señalamientos.

Con la selección de Argentina también fue tema de conversación por lo hecho tras ser elegido el mejor arquero del Mundial de Qatar 2022, colocándose el premio cerca a sus partes nobles.

Con el Aston Villa también ha tenido varios episodios en los que le habla a los rivales y en la mayoría de veces ha salido triunfante con sus particulares tácticas para distraer a los contrincantes.

“Me baja cuando estoy demasiado arriba, me levanta cuando estoy demasiado abajo, y creo que es alguien que todo jugador necesita. Es una inversión el tiempo que tengo para trabajar con él”, confesó Emiliano Martínez sobre el constante trabajo que hace con su psicólogo.