"A Teófilo Gutiérrez muchas órdenes no le dábamos, porque él lo sabe todo en el fútbol"

Luego de que el Real Cartagena hiciera el anuncio oficial de la continuidad de Sebastián Viera como director técnico del club 'heroico' para la temporada 2025, además de la contratación del experimentado delantero Freddy Montero como la nueva cara del equipo tras la salida del 'perfume', Teófilo Gutiérrez , de la escuadra costeña, el ex arquero del Junior de Barranquilla y actual director técnico entregó en una entrevista una serie de declaraciones que dejaron más que claro que está contento con el equipo, que buscará hacer historia ascendiendo y que respalda la calidad de Teófilo Gutiérrez .

En la rueda de prensa del pasado jueves 26 de diciembre, se hizo oficial la salida de 'Teo', así como la prolongación de Viera en la dirección técnica del equipo, la contratación de Montero como nuevo referente del club y la continuidad de los experimentados Cristian Marrugo y Wilfrido de la Rosa, quienes fueron protagonistas durante toda la temporada con los 'auriverdes'.

En una reciente entrevista entregada por Sebastián viera para diferentes medios de comunicación como 'ESPN' y 'El Ámbito', el director técnico del Real Cartagena fue preguntado por cómo se sintió entrenando a ex compañeros como Teófilo Gutiérrez, a lo que este señaló:

"No, normal. Igual muchas órdenes no le dábamos porque él lo sabe todo en el fútbol, tenemos jugadores con experiencia como también Marrugo, Angulo y Wilfrido incluso, jugadores que nos dieron lo que esperábamos, siempre entrenando todos los días", afirmando entre otras cosas que la calidad de Gutiérrez no es tema de duda y que siempre fue un futbolista que se permitió dirigir por su ex compañero.

Sebastián Viera en rueda de prensa con el Real Cartagena. Foto vía x: @RealCartagena.

De igual manera, Viera fue preguntado por el rendimiento del equipo en la temporada, en la que no logró conseguir el tan anhelado ascenso a la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano, quedando por fuera de la gran final y esperando una serie de resultados para optar por un repechaje que no terminó dándose, afirmando que la relación con sus dirigidos se ha basado en el respeto mutuo y en que esperan que el 2025 sea el año en donde el club 'heroico' pueda regresar a la A, categoría en la que no hace parte desde el 2012.

"Entiendo que dieron lo mejor de sí y yo estoy muy agradecido con todos por la disposición que tenían de trabajar y el respeto, que fue de todos los días, al igual que el respeto de nosotros hacia ellos", finalizó.

Vea acá un fragmento de la entrevista: