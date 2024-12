Once Caldas se mueve rápido para el 2025: confirmó un nuevo fichaje y una renovación

Once Caldas presentó un nuevo refuerzo de cara a lo que será la temporada de 2025, en la que deberá disputar torneo internacional, la Copa Sudamericana: se trata del joven guardameta Joan Parra, quién fue presentado de manera oficial con un video en las redes sociales de Once Caldas en donde destacaban sus reflejos y capacidad de juego aéreo.

El arquero, de 24 años, viene procedente de Envigado FC y llega al club en busca de reforzar una zona en la que si bien tienen la seguridad de James Aguirre , quien fue protagonista en los cuadrangulares finales de la liga Betplay 2024-II, con la llegada de este joven jugador mejoran la competencia por el puesto de titular. Cabe destacar que Parra llega en busca de reemplazar a Ezequiel Mastrolía, que se marchó al Temperley de Argentina.

Hay que recordar que el primer refuerzo para la nueva temporada fue el defensor central manizaleño, de 26 años, Juan Felipe Castaño quien llegó procedente de Orsomarso, de la segunda División colombiana, y con este nuevo fichaje ya sería el segundo refuerzo del club 'blanco blanco', que le está armando el equipo al histórico Dayro Moreno , para ser competitivo y ayudarlo en su búsqueda de ser el máximo goleador en la historia de Colombia, título que actualmente le pertenece al 'tigre samario', Radamel Falcao García.

"Me he preparado día tras día para ser uno de los mejores. Hoy llego al arco del campeón de América, soy Joan Felipe Parra y vengo a ser parte del Once, porque el Once es todo", se escuchó en el video de presentación del segundo refuerzo de Once Caldas, que dejó más que claro que llega para hacer sentir orgullosos a los hinchas.

Publicidad

Vea acá el video de presentación del arquero Joan Parra:

Joan Parra se viste de blanco 🤍¡Bienvenido a un campeón de América! 🤩🇮🇹#ElOnceEsTodo #VamosOnce pic.twitter.com/bt5226fQO8 — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) December 29, 2024

Precisamente, en busca de seguir teniendo un equipo que pueda disputar finales, desde Once Caldas se hizo oficial la renovación de contrato del extremo Michael Barrios, quien fue uno de los protagonistas en la temporada y de quien desde hace semanas se hablaba de la posible extensión de contrato.

Publicidad

"La magia de Michael Barrios sigue vestirá de blanco por un año más", fueron las palabras con las que Once Caldas acompañó el video con el que anunció la renovación de contrato de Barrios en la tarde de este viernes 27 de diciembre, mostrando algunas de sus mejores jugadas y goles en 2024.